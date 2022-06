Fernando de Haro: "Feijóo nos ha hecho soñar con una Andalucía y con una España que no existen"

Audio

En 1976 este tema de ABBA, 'Knowing Me, Knowing You', fue uno de los que más pegó. Es lo que se escuchaba en Londres, por ejemplo, cuando la capital británica fue sacudida por una ola de calor. Todavía se recuerda.

Los londinenses no podían dormir aunque durante el día la temperatura máxima fueron 32 grados. Ola de calor son 42 grados no 32. Aquella subida de las temperaturas es el marco en el que se desarrolla una novela de Maggie O'Farrell que se titula, precisamente, 'Instrucciones para una ola de calor'. La novela no da ninguna instrucción, pero el puñado de personajes principales con el calor bajan la guardia, se quedan desnudos por dentro. Aparecen secretos celosamente guardados sobre sus vidas. Si la ola de calor efectivamente sirviera para desarmarnos por una vez y sacara al aire heridas mal cerradas, no confesadas, que llevan pudriéndose años, tendría algo de bueno, de muy bueno.

En esto que estaba la campaña andaluza sesteando no solo por las las altas temperaturas, sino porque parecía que todo estaba dicho y ha llegado el gallego y ha animado el cotarro. Feijóo pide la abstención del PSOE para no depender de Vox en la investidura.

En algunos sitios, en algunos digitales, están contando que Feijóo va en serio, que Feijóo facilitará gobiernos del PSOE donde gane si los socialistas se abstienen en Andalucía. Eso sería deseable. Un acuerdo entre los dos grandes partidos para que ni VOX ni Podemos entrase en ningún Gobierno. Pero en este momento es una ensoñación, un espejismo desértico.

Desde el 'No es no' de Sánchez por el que hubo que repetir elecciones ,ninguno de los dos partidos mayoritarios ha tenido inclinación a facilitar nada con su abstención. Algo ha habido: el PP ha permitido con su abstención, por ejemplo, que saliera adelante la ley audiovisual o ha apoyado al Gobierno en la abolición de la prostitución. Poca cosa.

Feijoó sabe perfectamente que el PSOE no se se abstendrá para facilitar la investidura de Moreno. ¿Entonces por qué lo hace? Por una razón sencilla: se trata de que los votantes del PSOE vean la papeleta del PP como voto útil para frenar a VOX. Según las encuestas, ya se estaba produciendo una transferencia de voto del PSOE al PP del 17 por ciento. Feijóo quiere ampliar ese margen. Sesteaba la campaña andaluza y Feijóo, por unos segundos, nos ha hecho soñar con una Andalucía y con una España que no existen: la de los acuerdo de Estado, la de acuerdos a izquierda y derecha.