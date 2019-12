Fernando de Haro: "El fallo del TJUE ha introducido variables nuevas en las negociaciones de la investidura"

Audio

Puigdemont ya tiene su acreditación de europarlamentario. Puede moverse libremente por Europa, pero no puede presentarse en España porque podría ser detenido. Como ha dicho Celáa, Puigdemont tiene cuentas pendientes con la justicia y en eso no ha cambiado nada la sentencia sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras. Ya veremos si los próximos pasos de Puidemont pueden ser una de las variables para la investidura de Sánchez.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha introducido variables nuevas en las negociaciones de la investidura, Celaá ha asegurado que Sánchez quiere la investidura antes de final de año, pero la variable fundamental es la misma. La variable fundamental es que Sánchez quiere seguir en Moncloa con el apoyo de un partido, ERC, que defiende la independencia de Cataluña en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y en contra de la mayoría de los catalanes. Hoy hemos tenido el tercer barómetro del año del CEO, el CEO es como una especie de CIS catalán. Ese barómetro muestra que las tres fuerzas independentistas amplían su mayoría absoluta, que ERC seguiría subiendo, pero que el porcentaje de partidarios de la independencia es del 43,7 por ciento.

Esta es la variable fundamental: Sánchez quiere llegar a un acuerdo con un partido que pretende una independencia de Cataluña rechazada por la inmensa mayoria de los españoles y por la mayoria de los catalanes.

Otras variables. La sentencia sobre Junqueras, ERC se levantó ayer de la mesa de negociación a la espera de lo que pida el abogado del Estado. Pero esta mañana en una entrevista en Catalunya Radio, una entrevista contestada por escrito, en ellas Junqueras ha dicho que hay que separar su futuro como preso del futuro de la negociación para la investidura.

Estas palabras han sonado a musica celestial en los oidos de Sánchez, inmediatamente Celaá tras el Consejo de Ministros ha destacado estas palabras de Junqueras. Pero ERC ayer aseguró que estaría pendiente de lo que pidiera la Abogacia del Estado sobre la ejecución de la sentencia de Junqueras, una sentencia que no se refiere, lo recordamos, a la nulidad del proceso sino a una inmunidad que ya no tiene efectos porque Junqueras está condenado.

ERC tiene que celebrar mañana su congreso, si como está previsto, la ponencia política que se ha presentado se aprueba y la via unilateral se deja como último recurso, todo será más facil pero, ¿qué tiene que pedir la Abogacía del Estado sobre la sentencia de la inmunidad de Junqueras para faciliar el acuerdo? ¿Puede pedir la abogacía del Estado, a la ordenes del Gobierno, la excarcelación de Junqueras? Sería un escándalo. La fiscalía del Supremo ya ha dejado claro que solo cabe comunicar al Parlamento Europeo que Junqueras está condenado y que sus consideraciones sobre la inmunidad no tienen efecto. Celaá tras el consejo de ministros ha asegurado que no va a dar instrucciones a la Abogacía del Estado pero ha criticado, como ayer hizo indirectamente la ministra Calvo, la condena del Supremo a Junqueras. No han criticado al Tribunal pero Celaá y Calvo han señalado a Rajoy como responsable de la condena por haber inciado el proceso judicial.

Rajoy habría tenido culpa de la condena de Junqueras porque siendo el presidente del Gobierno el fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, presentó el 31 de octubre una querella por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y los demás. Sánchez, que fue partidario del 155, está diciendo ahora que no había que presentar esa querella. Ya veremos lo que dice el abogado del Estado.

Una última variable, el PP ha pedido que la ejecución de la sentencia de condena a Torra que lo inhabilita sea inmediata. Si eso sucediese se abre otra incógnica. ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Habrá elecciones? ¿Qué hará Puigdemont entonces?