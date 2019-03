Fernando de Haro: "Es evidente que el Gobierno está abusando de los decretos leyes"

Europa ha cerrado temporalmente el vuelo a los aviones Boing737 MAX 8 y en las últimas horas a esa prohibición se han sumado la India y otros países de Ásia y de África. Estados Unidos no ve razones para prohibir su vuelo. ¿Cómo nos afecta esta prohición? Las compañías areas españolas no usan este modelo y el último año solo un 0,2 por ciento de los aviones que aterrizaron en España fueron de este tipo.

En los cielos no vuelan los Boing737 MAX 8 y en el cuartel general del PSOE están tocando el cielo después de la última decisión que han tomado Ciudadanos y el PP. Ciudadanos, con el apoyo del PP, ha reclamado en la Mesa de la Diputación Permanente ha reclamado que el ya famoso decreto ley con el que se amplía el permiso de paternidad no entré en vigor por inconstitucional. El decreto ley lo aprobó el Gobierno en uno de sus últimos viernes sociales y retrasó su entrada en vigor hasta el próximo 1 de abril para que tuviera más efecto en la campaña electoral. Ahora Ciudadados, esgrimiendo una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 ha asegurado que el decreto ley no puede entrar en vigor porque el Constitucional ha dejado claro que una decreto ley no puede modificar una ley orgánica.

Al final vamos a acabar todos expertos en derecho penal y en derecho constitucional. Es cierto que los decretos leyes no pueden modificar leyes orgánicas, las leyes orgánicas son leyes que requieren una mayoría reforzada porque regulan derechos fundamentales. Pero no todo lo que hay en una ley, en este caso la ley organica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tiene reserva de ley orgánica. Hay leyes orgánicas con artículos no orgánicos. Sobre esto se tienen que pronunciar los letrado del Congreso. De momento el PSOE acusa a Ciudadanos y a PP de bloquear y de prevaricar.

Es evidente que el Gobierno está abusando de los decretos leyes y que eso no es constitucional. Otra cosa es que sea oportuno que la oposición haga una campaña obsesivamente jurídica y a la contra. El PP ya ha sufrido dos revolcones en este campo. Uno se lo ha dado la Junta Electoral Central que, como es lógico, no ha prohibido las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Y otro ha sido el revolcón de los letrados del Congreso. A instancias de Ciudadanos y del PP se les preguntó, para impedirlo, por la tramitación de los decretos leyes en la Diputación Permanente. Los letrados han contestado que la Diputación Permanente no solo puede convalidar los decretos sino tramitarlos como leyes. En el PSOE hay fiesta con los errores estrategicos del PP y de Ciudadanos, nada más fácil que hacer campaña con una derecha que quiere frenar mejoras sociales y que no propone nada en positivo.