Fernando de Haro: "Europa no va a volver a ser la misma después de lo sucedido en las últimas horas"

Audio

Este es el sonido que ha marcado la última hora en Kiev, el cielo está desgarrado continuamente por la sirena de alarma y por los bombardeos rusos. Creíamos que la paz era el estado natural del hombre, creíamos que la democracia era el estado natural de una sociedad, creíamos que las guerras eran cosas que sucedían en otras partes del mundo. Y desde ayer ya sabemos que si no se construye la paz continuamente, si no hay una capacidad disuasiva suficiente, vuelve lo que ha vuelto, la guerra. Desde ayer, esperamos, ha quedado claro que las democracias hay que cuidarla. Europa no va a volver a ser la misma después de lo sucedido en las últimas horas. Tenemos, otra vez, en nuestras fronteras el ejército de un régimen que no cree en la libertad, que solo cree en la ley del más fuerte.

¿Cuál es la última hora militar? La última hora es que se está librando la batalla de Kiev. Para los rusos es esencial que la guerra relampago que empezó ayer acabe pronto. A partir de las 72 horas, contando desde la madugrada de ayer, las tropas rusas necesitarán detenerse para abastecerse de munición, de combustible y descansar. Por eso los rusos se han dado tanta prisa en entrar en Kiev. Ya controlan la zona norte de la ciudad y han tomado el aeropuerto de Hostomel. Putin, como siempre, ha mentido, y han caído bombas sobre objetivos civiles. Hemos visto la fotos de bloques de viviendas bombardeadas. Los cazas no paran de sobrevolar la ciudad y los cajeros se han quedado sin efectivo. La noche ha sido una pesadilla, muchos vecinos de la capital han buscado refugio en los sotanos y en el metro. Decenas de miles de habitantes de la capital abandonaron sus hogares.

¿Qué significa que Putin haya querido tomar rápidamente Kiev? Que ha invadido Ucrania para quedarse, para poner un gobierno títere.

Este es el sonido del momento en el que una familia que huía hacia el oeste ha escuchado como le caían bombas cerca. Afortunadamente la UE, Polonia, esta vez sí está respondiendo con humanidad. la frontera polaca está abierta para todos los ucranianos; no hace falta documentación, ni seguro, ni certificados covid y las mascotas también son bienvenidas. Podrían llegar entre 1-4 millones de refugiados en los próximos días-semanas. Esperemos que los populismos de siempre no vuelvan a aprovechar para meter miedo con las familias que huyen de la guerra.

¿Cuál es la situación diplomática? El presidente Zelensky a la vez que llamaba a la lucha a sus connacionales, pedía negociar con Putin.

Los rusos están dispuestos a negociar, pero solo una rendición. ¿Se conformará Putin con la invasión de Ucrania? Esa es la gran pregunta. Borrell cree que no.

Hitler invadió los sudetes, parte de Checoslaquia, los aliados no hicieron nada y Hitler llegó a París y a Stalingrado. Esperemo que se equivoque Borrell.