Fernando de Haro: "ETA ha sido derrotada pero los amigos de Bildu siguen rindiendo homenaje a los que mataron"

El problema de la vivienda en España, alguna tarde hemos hablado de ello, es un problema serio. Un problema serio que sufren, sobre todo, los más pobres. Se ha incrementando con el covid. Cáritas contaba hace unos días que desde que se inició la pandemia ha atendido a 40.000 personas que no tenían techo. Poco después de que estallara la pandemia el Gobierno prohibió los desahucios que afectaban a ciertas personas con bajos ingresos, parados, acogidos a un ERTE.

La medida se ha prorrogado hasta el 31 de enero del año que viene pero sigue habiendo desahucios para personas con determinado nivel de rentas. Por lo que está diciendo Cáritas, el escudo contra los desahucios no es suficiente. Y si Podemos, miembro del Gobierno, tiene tanta sensibilidad social, lo lógico es que al preparar los presupuestos hubiera incluido más medidas para proteger a los que podían sufrir un desahucio.

Pero no ha hecho eso, Podemos que es Gobierno, ha firmado una enmienda a sus propios presupuestos con Bildu y ERC para pedir más protección contra los desahucios. Si tan importante es la cuestión, y lo es, Podemos, como parte del Gobierno, debería haber aprobado la norma en el Consejo de Ministros. Pero Podemos oposición hace una enmienda a Podemos oposición para dejar claro que sus socios son los independentistas. Y todavía dice Ábalos que no hay pacto con Bildu. La jugada de Podemos es una trampa, como siempre, sí es necesario parar los desahucios pero no es necesario seguir haciéndose fotos con Bildu y Esquerra.

Homenajes a ETA

Sí, homenajearon el pasado 14 de septiembre a los etarras Arkaitz Otazua e Iñaki Fernández en pleno centro de Bilbao. No faltó nada: concierto, baile, flores, placa conmemorativa. El Parlamento europeo ha pedido este martes que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que las victimas del terrorismo sean humilladas y que no haya más homenajes a etarras. 74 episodios en los últimos seis meses, algunos de ellos sin autorización.

La petición del Parlamento Europeo desmonta los argumentos de la ministra María Jesús Montero, que ha intentado defender el pacto con Bildu. ETA ha sido derrotada hace diez años pero los amigos de Bildu siguen rindiendo homenaje a los que mataron.