Fernando de Haro: "Esto de que las empresas y los gobiernos estén tan cerca a veces es muy peligroso"

Audio

Salman Rushdie sufrió un atentado en 2022 que casi acaba con su vida. Como recordaras Salman Rushdie es un escritor que lleva años amenazado por el islamismo. Después de que publicara su novela 'Versos Satánicos' en 1988, pesa sobre él una pena de muerte emitida por Jomeini. Hoy ABC publica una entrevista con Salman Rushdie que ha dejado un interesante titular. Dice Salman Rushdie: "La vida nos hiere, somos las consecuencias de las heridas que sufrimos".

Pues Salman Rushdie lleva en parte razón: la vida nos hiere, que levante la mano a quien la vida no le ha herido. Pero no somos solo las heridas que tenemos, somos más cosas, somos las cosas y las personas que nos han ayudado a curar esas heridas; somos herida y también cicatriz.

Sobre la opa de Naturgy

Naturgy. Seguro que te suena. Naturgy es una de las grandes empresas que hay en España, una empresa importante, una de las grandes empresas que se dedican al gas y la electricidad.

Desde que empezó la guerra en Ucrania hemos caído en la cuenta de cómo es de importante quién tiene el control del gas. Por eso a Naturgy se la considera una empresa estratégica, es decir, una empresa importante para el país, una empresa que no conviene que esté controlada por un país o un inversor que quiera hacerle la puñeta a España.

Hoy es noticia Naturgy. Es noticia porque una empresa que se llama Taqa, y que es de Emiratos Árabes Unidos, ha dicho que está estudiando lanzar una OPA para comprar la compañía. Las opas son ofertas públicas de accionistas. En España cuando alguien quiere comprar más del 30 por ciento de las acciones de una compañía, tiene que lanzar una oferta por el 100, para que todos los accionistas puedan decidir.

Pues la empresa Taqa, la empresa de Emiratos, estudia lanzar una OPA porque quiere quedarse no con todas las acciones, sino con el 40 por ciento. En Naturgy hay tres grandes accionistas, además de los pequeños accionistas. Los tres grandes acciones son Criteria, que es de La Caixa, y dos fondos de inversión que se llaman GIP y CVC.

Los fondos son Criteria, -acuérdate- y dos fondos. Dos fondos de inversión, el nombre no es ahora lo importante, dos fondos de inversión que tienen un 40 por ciento del capital que quieren vender sus acciones. Los fondos de inversión quieren vender y la empresa de Emiratos quiere comprar. ¿Cuál es el problema? Pues que es una empresa estratégica y que hay que tener cuidado para que no llegue un inversor que nos haga la puñeta con la luz y con el gas. ¿Y eso como se hace? Pues en Telefónica el Gobierno, para evitar que una empresa saudí mande mucho, ha hecho que el Estado compre más del 5 por ciento. ¿Quiere entrar el Gobierno en el accionariado de Naturgy? ¿Le gusta al Gobierno o no le gusta la operación de los Emiratos Árabes? El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha dicho que no se pronuncia.

Pero luego ha añadido que hay que fortalecer a estas empresas.

O sea que no le parece mal. El Gobierno con razón quiere garantizar cierta españolidad de la compañía. Pero a Criteria, a La Caixa, que es el socio español, no le gusta que el Gobierno entre en Naturgy como ha entrado en Telefónica. Así que parece que Cirteria (La Caixa) y el Gobierno han llegado a un acuerdo.

El Gobierno no entra en Naturgy y Criteria, La Caixa, le hace el favor al Gobierno de comprar acciones de otra empresa, Talgo, la de los trenes; otra empresa estratégica que está a punto de ser comprada por una compañía extranjera. Esta es húngara. Está muy bien defender a nuestras empresas estratégicas. Esto de que las empresas y los gobiernos estén tan cerca, a veces es necesario y otras es muy peligroso.