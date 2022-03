Fernando de Haro: "Esto que está haciendo Putin ya lo hizo en Chechenia y en Siria"

Audio

Hoy hacemos 'La Tarde' de Cope desde Cantabria, desde la montaña de Santander. Estamos en el Parque de Cabárceno, tenemos cerca unos burros, igual se les oye rebuznar. Esta mañana parte del equipo de este programa ha dado de comer forraje a los rinocerontes, yo me he abstenido. Hemos disfrutado con los elefantes, con las cebras y, sobre todo con los osos, que están saliendo ya de la hibernación. Tenemos delante un paisaje estupendo entre la bahía de Santander y la montaña. Todo lo que hay aquí es belleza y paz, en Ucrania es devastación.

El bombardeo de las tropas rusas de Putin a la maternidad de Mariúpol, la ciudad del sur de Ucrania, ha dejado al menos tres muertos, algunos son niños. Las imágenes son estremecedoras, se ve por ejemplo una mujer en avanzado estado de gestación evacuada entre los cascotes de las bombas. El ministro de Exteriores ruso, Lavrov, no ha negado el bombardeo, y se ha quejado de lo que ha llamado patéticas quejas por las supuestas atrocidades rusas.

Ya ha empezado la tercera semana de guerra, Rusia ha rechazado esta mañana un alto el fuego en las conversaciones que se han producido en Turquía y que han fracasado. La ciudad de Mariúpol se ha convertido en el símbolo de esta cruel guerra: es una ciudad arrasada, saqueada, sin comida, ni agua ni calefacción para sobrellevar las temperaturas bajo cero. Hace un par de días me encontré un conocido por la calle que me dijo: esta guerra solo se explica porque Putin es un psicópata. La gente-gente solemos confundir el mal con la locura. Y no tienen nada que ver. Tendemos a dar una respuesta psicoanalítica de casi todo, especialmente de lo que no comprendemos. El mal es incomprensible, se resiste en última instancia a nuestros análisis. Esto que está haciendo Putin ya lo hizo en Chechenia y en Siria. Tuve ocasión hace unos años de ver las consecuencias de los bombardeos en Alepo, al norte de Siria: no había un edificio intacto en kilómetros a la redonda. Lo que está haciendo Putin en Rusia es consecuencia de una estrategia muy meditada.

Sánchez ha estado hoy en el centro de acogida para los refugiados ucranianos. La anterior crisis de refugiados nos enseñó varias cosas importantes. El Gobierno central es competente en materia de refugiados, pero también lo son los Gobiernos autonómicos y municipales. Como en tantas otras acciones de las administraciones, en la acogida de refugiados ha faltado coordinación y comunicación. Hoy ha entrado en vigor la directiva europea que ofrece permiso de residencia y trabajo, apoyo financiero y acogida a los ucranios que residían en su país cuando estalló el conflicto. No basta con publicar normas en el BOE para que esa nueva normativa sea efectiva, el Ministerio del Interior y la Oficina de Asilo tienen que ser muy ágiles. Hasta ahora la media para dar el asilo a un refugiado era de seis meses.