Fernando de Haro: "Este verano los carros de combate Leopard no se podían entregar, pero esta mañana sí"

Hace muchos, muchos años, antes de que los romanos llegaran a la península, dos paisanos estaban cazando juntos o sembrando juntos. Y uno de ellos grito con fuerza. Y el otro pensó que su amigo era como un oso. En aquella época no se hablaba en la península ni castellano, ni latín.

Se hablaba íbero y a los osos se les llamaba hartz y luego artzea, arteza. Aquel fue el primer García de la historia, Atzea, García. García es el apellido más común en España, hay un millón y medio de Garcías en España. En el INE hay una aplicación que hace furor.

Te permite saber cuántas personas hay en España con tu apellido, cuántas personas hay en tu provincia. Somos muy modernos, pero nos gusta saber, en la medida de lo posible, cuál es nuestro origen y a qué familia, a que grupo pertenecemos. Somos muy modernos, pero al final nos tiran las pertenencias. No todas son iguales, hay pertenencias tóxicas y otras que sacan de la soledad y ayudan a vivir mejor.

Este verano la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía no se podían enviar carros de combate Leopard a Ucrania. Este verano los Leopard no se podían entregar porque eran un riesgo para las personas y esta mañana sí se pueden entregar.

Es verdad que en Zaragoza hay 53 Leopard 2A4 viejos, pero hay 300 más y esos sí están en perfecto estado. El Gobierno ha esperado a que los socios europeos decidieran enviar los Leopard y los socios europeos han esperado a que Alemania se decidiera y diera el visto bueno. Y Alemania ha esperado a que Estaos Unidos se decidiese a enviar los carros Abrams, que son parecidos en su capacidad de combate.

La oposición se queda de que no le informen de estas cuestiones. Elías Bendodo ha pedido en el PP que le cuenten la letra pequeña. La política de defensa e internacional debe ser una política de Estado. El PP no puede salir a criticar y el Gobierno tiene que mantener informado a la oposición.

Con el Gobierno digo la parte socialista. La parte de Podemos no quiere enviar esos Leopards. Imaginemos que esta decisión se llevase al Congreso, que no se va a llevar. Ahí nos encontraríamos con que los socios del Gobierno, ERC, Bildu y Podemos no apoyen la decisión. El Gobierno tendría que tirar del PP.