Fernando de Haro: "El Estado tiene el mismo problema que los que tenemos hipoteca"

Muy buenas tardes a la gente que en taxi o sin taxi escuchan la COPE. Esto que acabas de escuchar es lo que dice el nuevo de Podemos. Podemos no quieres que escuches la COPE. Hoy en todos los taxis, o en casi todos los taxis, se puede pagar con tarjeta. Se puede pagar con tarjeta casi todo, al menos en ciudades como Madrid. Yo acabo de pagar una manzana que me ha costado 0,75 con tarjeta. Desde el covid prácticamente no uso ni billetes ni monedas. Eso me plantea algunos problemas, hay veces que tengo que salir corriendo buscando un cajero. Pero la mayoría de los que me escucháis no hacéis lo que yo hago.

En este momento, siete de cada diez españoles han vuelto a usar el efectivo. No usar dinero en efectivo como hago yo tiene inconvenientes: no hay manera de comprarle un paquete de pañuelos al pobre del semáforo, no hay manera de echar una moneda o un billete en el cestillo de la iglesia, es mucho más difícil dejar propina, la vendedora de flores de mi barrio no tiene datáfono, tampoco tiene datáfono el malabarista que me entretiene en el atasco de Ventas. No llevar efectivo se ha convertido en la excusa perfecta para esa ratería en lo pequeño. Tengo que recuperar la billetera.

La policía alerta de una estafa con SMS al inicio de la campaña de la Renta. Los ciberdelincuentes suplantan la identidad de Hacienda y piden al ciudadano que ingrese en un enlace para cobrar supuestamente un "reembolso" de impuestos de 244,79 euros.

Desde hoy se puede presentar la Declaración de la Renta por Internet. Nuestro profesor de Economía de Bolsillo recomienda revisar el borrador de Hacienda. Estamos hablando del IRPF que hemos ido pagando con las retenciones que nos han hecho las empresas. Ahora, como sabes, se trata de la liquidación. El Gobierno siempre dice que los españoles de nómina pagamos pocos impuestos. No es verdad, nuestro esfuerzo fiscal es alto. En la renta de 2022 el Gobierno nos subió los impuestos porque no deflactó la tarifa. La parte estatal del IRPF no se ha deflactado. Existe la parte autonómica del IRPF. ¿Qué han hecho los Gobiernos autonómicos?

Ocho comunidades han deflactado el IRPF para adecuar la tarifa a la inflación, lo que beneficiará ya a sus ciudadanos en la Campaña de la Renta de 2022, que empieza este martes. A diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que se niega a deflactar la tarifa estatal. Se trata de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco y Navarra. A estas se suman Castilla y León, Aragón y Baleares, que han rebajado el impuesto, junto con la Comunidad de Madrid, que añade una rebaja de medio punto en cada tramo del IRPF a la deflactación de la tarifa.

Nos han subido los impuestos y el IRPF sigue siendo un impuesto endiablado para "facilitar" la presentación de la declaración anual del IRPF, impuesto que obliga a los contribuyentes comunes -más de 20 millones-, la Agencia Tributaria elabora un manual de ayuda que tiene 1.200 páginas.

Como nos han subido los impuestos y han subido los precios, la recaudación está siendo récord. Pero ojo porque eso no está sirviendo para resolver un grave problema: nuestra falta de equilibrio fiscal, a pesar de subir los ingresos el déficit se mantiene alto y no se reduce la deuda pública del Estado. Y el Estado tiene el mismo problema que los que tenemos hipoteca, como suben los tipos de interés, nos sirve el coste de la deuda.