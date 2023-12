Fernando de Haro: "¿Dónde está la gracia, presidente? ¿Dónde está la gracia?"

Audio

Majadahonda es un pueblo de Madrid que ha estado a punto de quedarse sin Belén. A principios de diciembre hubo un incendio que acabó con el que ya estaba preparado. Parece que fue un incendio intencionado. ¿Quién puede haber querido quemar un Belén? Buena pregunta. El incendio ha servido para que belenistas de muchas esquinas de España se hayan puesto manos a la obra para que Majadahonda tenga Belén esta Navidad. A veces las desgracias, de las que hay que huir como la sarna, sirven para que se desborden torrentes ocultos.

Escribir un libro es algo serio. Que requiere tiempo y muchas veces no sale bien. Sánchez ha escrito; en realidad no ha escrito un nuevo libro. No se llama 'Tierra a la Vista', se llama 'Tierra Firme'. En realidad, es una gran mascarada. Te digo: el libro es de Sánchez, pero él no lo ha escrito. Se titula 'Tierra Firme' cuando Sánchez es el presidente más líquido, menos sólido que hemos tenido.

La mascarada se ha prolongado con la presentación esta mañana del libro por Jorge Javier Vázquez.

¿Dónde está la gracia, presidente? ¿Dónde está la gracia? ¿Te parece, presidente, muy gracioso estar negociando la ley de amnistía, la estabilidad del gobierno, los Presupuestos Generales de España con un fugado de la justicia vigilado por un mediador salvadoreño?

¿Dónde está la gracia?

Sánchez se dedica a sus mascaradas mientras se le van poniendo patas a sus acuerdos con el independentismo. Hoy ha habido reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.

Este es un órgano que coordina a las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda y la reunión de hoy era el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre la mesa de esa reunión ha estado la quita de la deuda de las comunidades autónomas. Como ya sabes, el pacto con Esquerra, también con Junts, pero de otra manera, incluye la quita de una cantidad muy importante de Cataluña.

Cataluña tiene una importante deuda con la Administración General del Estado, con el Estado español. El argumento hasta ahora de Hacienda ha sido "oye, no os enfadéis, no os enarboléis, porque si yo le quito la deuda a Cataluña, también se la voy a quitar a otras comunidades autónomas".

Con este argumento, Montero quería romper la unidad de las comunidades autónomas del Partido Popular. Son 14 comunidades autónomas.

Los del PP de momento no han aceptado este argumento. La reunión ha sido ocasión para que el independentismo, en concreto la consejera de Hacienda del Gobierno de la Generalitat, Natalia Mas, escenificada que ellos lo que reclaman es un trato bilateral. "Mira, tú negocias con el resto de las comunidades autónomas, pero conmigo negocias aparte la famosa bilateralidad".

Y para eso, Natalia Mas lo que ha hecho ha sido ausentarse de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Esto a los del PP no les gusta, pero tampoco a los de Castilla-La Mancha. Bien explicado, menú del día para todos menos para los catalanes. Si tú condonas la deuda, como está en el acuerdo con ERC, suceden dos cosas: que esa deuda la asume el Estado, o sea, la asumimos todos los españoles, y segundo, que se premia al que peor ha gestionado.