Fernando de Haro: "Es curioso lo que sucede en España y la falta de memoria que tenemos"

Estamos haciendo 'La Tarde' de COPE desde Málaga, frente al Museo Carmen Thyssen. Esta situación de estar aquí, en Málaga, me permite no tener que analizar, porque me pilla muy lejos, la visita de Sánchez a La Paz sin esperar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No tengo que comentar ni la visita ni el abucheo.

Acabamos la semana con el debate sobre la armonización fiscal. ERC pide una recentralización. Es curioso lo que sucede en España, la falta de memoria que tenemos. La descentralización fiscal fue una batalla que libró Pujol con Aznar en 1996 acordaron la cesión de competencias sobre el IRPF. En 2011 Artur Mas lo que pedía era un concierto económico como el vasco. Los nacionalistas son los que impulsaron la descentralización que ahora quieren eliminar.

Hoy hablado Aitor Esteban. Ha dicho que hay que conseguir una homogeneización de los impuestos en España.

Tiene gracia esto. Armonización para todo el mundo menos para País Vasco. Todo lo que se recauda, se queda allí. Quien puede hacer competencia desleal es el País Vasco. Luego está el famoso cupo vasco que se renueva cada cinco años.

Anualmente iban a pagar las haciendas forales vascas por los servicios que reciben del estado 1.300 millones de euros hasta 2021. Ésta es la cantidad base que tendrá que abonar anualmente el Ejecutivo foral por los servicios que presta el Estado en el País Vasco, inferior, por tanto, a los 1.565 millones calculados en 2007, cuando se aprobó el último cupo.

Tiene gracia que acabemos la semana de armonización fiscal con los independentistas catalanes pidiendo una centralización fiscal cuando ellos la impulsaron y que el PNV recete armonización fiscal cuando tiene un régimen que hace que el País Vasco no sea solidario con el resto de España.