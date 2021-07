Fernando de Haro: "Cuando alguien muestra su vulnerabilidad en público, nos ayuda a todos"

Audio

Cuando empezaron los juegos de Tokio, Manolo Lama y sus chicos, los que tenemos en Japón, decían que la protagonista iba a ser la gimnasta Simone Biles. Dicen los que saben de gimnasia, que Biles ha cambiado la disciplina, ya no es un deporte de niñas perfectas, que se callan y que sufren casi una tortura para conseguir la perfección técnica. Ahora son mujeres con voz de cualquier físico. Biles, era o iba a se,r la gran heroína de los juegos, pero ayer anuncio que se retira de la final por equipos y hoy hemos sabido que tampoco participara en la final individual de concurso completo

Biles, dice que tiene demasiada presión, que la ansiedad no le deja seguir. ¿Es Biles una blanda? ¿Está incumpliendo Biles su deber de ser una superheroina cueste lo que cueste? No lo se. Lo que si se, es que cuando alguien muestra su vulnerabilidad en público, cuando muestra sus limites, nos ayuda a todos, que somos vulnerables o limitados aunque no hagamos gimnasia.

Y en la política se le complica más a ERC, al Gobierno de la Generalitat y a Sánchez el asunto de los avales solicitados por el Tribunal de Cuentas en la investigación de los líderes independentistas. Avales pagados con el dinero de todos, con dinero de la Generalitat. Ayer supimos que el Tribunal de Cuentas dudaba da legalidad de esos avales. Ahora es la fiscalía la que decide abrir una investigación sobre presunta malversación. Da curso así, a una demanda de Ciudadanos. Ya veremos cómo acaba esta investigación porque ya sabemos de quien depende, a menudo, la fiscalía. Pero en cualquier caso el asunto se le pone un poco más negro a la Generalitat y a Sánchez.

La decisión de la fiscalía pone de manifiesto, por segundo vez en dos días, que Sánchez se ha puesto de perfil en un asunto muy serio para no perjudicar a su socio ERC. Para no desgastarse con este asunto, Sánchez no recurrió estos avales de dudosa legalidad que utilizan el dinero de todos los españoles para tapar la presunta malversación del dinero de todos los españoles. Sánchez ha dejado solo al Tribunal de Cuentas y los miembros de su Gobierno han cuestionado su independencia, en concreto Yolanda Díaz. Han hecho lo mismo con el constitucional. Pero ayer pidió a la abogacía del Estado que se pronunciara sobre la legalidad de los avales. Decir la abogacía del Estado es decir Sánchez, que ahora tiene que pronunciarse. Si la abogacía del Estado declara ilegales los avales, hay que preguntarle a Sánchez porque nos lo recurrió. Si los declara legales, se pone del lado del independentismo y en contra del Tribunal de Cuentas. Que la fiscalía haya empezado a investigar ya los avales deja ya en cueros a Sánchez, porque esa investigación es consecuencia de una demanda de Ciudadanos, no del Gobierno.