Fernando de Haro: "Conseguir el objetivo de 'hambre cero' no es imposible"

En el Planeta Tierra somos alrededor de 7.600 millones de vecinos. Hoy hemos sabido que 820 millones de esos vecinos, uno de cada nueve, pasa hambre. Paradojas de este mundo extraño en el que vivimos: junto a los que pasan hambre, hay 672 millones que tienen sobrepeso.

Conseguir el objetivo de 'hambre cero' no es imposible, no es una utopía. Hace solo 18 años, Naciones Unidas se marcó como objetivo reducir el hambre a la mitad. Estuvimos a punto de conseguirlo: en 2015 pasaban hambre uno de cada diez habitantes del problema. Se consiguió en un plazo de tiempo relativamente corto.

El problema es que en los tres últimos años hemos retrocedido. ¿Por qué hemos retrocedido? ¿Por qué ha vuelto a aumentar el hambre? Por dos razones: por el cambio climático y por las guerras. Luego está Venezuela, que si ha aumentado el porcentaje de la hambruna en este continente es por culpa de la situación de este país.

Hay zonas donde el cambio del clima es devastador. Me acuerdo de un viaje que hice al norte de Nigeria: la sequía avanzaba, el lago Chad se reducía y los pobres que comína pescado y se alimentaban de ñam, que es como una patata, no tenían nada que echarse a la boca. Se morían de hambre y por eso, algunos caían en las redes del grupo terrorista Boko Haram. Si hay guerra no se cultiva la tierra. Para que comamos todos, es necesaria la paz, es necesario un desarrollo sostenible. Es posible el hambre cero.