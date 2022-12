Fernando de Haro: "Con los alimentos tenemos un problema en España"

Audio

¿Qué ha pasado con Luis Enrique' A estas horas ya lo sabe todo el mundo. Que Luis Enrique ha sido cesado y que Luis de la Fuente es su sustituto. Sí ya, pero ¿qué pasa con Luis Enrique, qué ha pasado?

¿Qué ha pasado con Luis Enrique? Pues que se ha equivocado. Que se equivocó, por ejemplo, pidiéndoles a los chicos de 'La Roja' que controlaran el balón con mil pases. Los que saben de esto dicen que el error de Luis Enrique ha sido elevar demasiado las expectativas. Que los jugadores seleccionados están bien valorados pero falta que alguno marque la diferencia, que jugar con grandeza sin tener a grandes jugadores no es posible, y sobre todo, que Luis Enrique hizo creer que la selección podría ganar cuando no era posible. Luis Enrique se vino arriba, convertido en streamer y con su Twitch, sin necesidad de intermediarios alimentó una esperanza imposible. Insisto, esto dicen los que saben. O sea que todo se hubiera resuelto mejor si Luis Enrique desde el principio hubiera rebajado las expectativas. Ha sido un problema de expectativas. Lo de rebajar las expectativas se dice pronto pero no es fácil, por más tortazos que te de das no hay manera de no desear una victoria, más que una victoria una vida, una infinidad de vidas.

Al volver del puente, quien se haya ido, habrá que terminar de hacer las compras para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. No lo estamos diciendo mucho, pero van a ser las primeras Navidades normales de los últimos tres años, vamos a poder cenar y comer toda la familia por grande que sea. Desde hace ya algunos días los precios en el mercado están subiendo, y están subiendo mucho. Lo puedo constatar Pilar Cisneros, por ejemplo en las pescadería al preguntar por las gambas.

El cordero lo tenemos a 18 euros el kilo, el pavo a 6,2, la merluza por encima de los 15 euros, y los langostinos a 13, el besugo a 49 euros. Precios cuando faltan poco más de dos semanas para Nochebuena. Lo lógico es que después de las fiestas bajen los precios, pero con los alimentos tenemos un problema en España. Vamos a recordar primero las buenas noticias. En España tenemos una inflación por debajo del 7 por ciento y la inflación media de la UE es del 10 por ciento. Buena noticia. ¿y eso por qué es? Porque los precios de la energía no suben tanto como en los países vecinos. Y porque el IPC en España solo computa los precios de la electricidad del mercado regulado, los que cambian hora a hora y esos precios están en caída libre el descenso del precio del gas y el impacto de la propia 'excepción ibérica'. Pero si la inflación es en España más baja que la de la media de la UE, no pasa lo mismo con los precios de los alimentos. Los alimentos han subido un 16 por ciento. Vale que el precio del cerdo, del cordero, de los yogures, del pan se han disparado, ¿pero el resto? La subida de los alimentos resulta especialmente preocupante porque los alimentos no pueden ser sustituidos.

La inflación de los alimentos afecta a todos las familias, siendo especialmente lesiva para el poder adquisitivo de las familias con menores niveles de renta. Hasta el martes el Gobierno rechazó tomar medidas para evitar que la subida de los alimentos nos haga sufrir menos. Sánchez, que ha rechazado hasta ahora bajar el IVA de los alimentos, anunció el martes que habrá medidas pero sin concretarlas.