Fernando de Haro: "¡Cómo se le ocurre al PP legislar en materia laboral, hombre!"

Lo llaman una nueva epidemia. Y de hecho el fenómeno lo han estudiado un grupo de epidemiólogos especializados en medicina tropical y del viajero. Pero dejemos la palabra epidemia para lo que sabemos que es una epidemia. Es un nuevo mal. Entre 2008 y este año han muerto en el mundo 379 personas por hacerse un 'selfie' en situaciones peligrosas. Se caen en su mayor parte por cataratas, acantilados y azoteas. La noticia puede llevarnos a hablar de ese narcisismo enfermizo, mortal en algunos casos, de este comienzo de siglo. Pero seguramente hay que ir más allá y entender que la necesidad de ser reconocido, estimado, querido, aunque sea digitalmente, es demasiado radical en nosotros.

Lo que más nos preocupa a los españoles es el paro. Nos preocupa más que el Covid. Y es lógico, somos los campeones de paro de la UE. Tenemos casi un 40 por ciento de paro juvenil. O sea que duplicamos la media de paro juvenil de la UE. Y eso es así no solo por la estructura de nuestra economía que depende mucho de los servicios, sobre todo del turismo. Eso es así porque la regulación de nuestro mercado laboral es sencillamente un desastre.

En realidad en España no hay un mercado laboral, hay dos mercados laborales. Uno para los contratos precarios en los que el despido es muy barato. Y otro para los contratos indefinidos en los que la protección del trabajador es buena. Después de la crisis de 2008, el PP hizo una reforma laboral modestísima, que arreglo muy poquitas cosas. Esa reforma laboral del PP que hay que derogar y de la que tanto se habla en realidad fue algo muy tímido, impulsó un contrato de formación, rebajo algo el despido, intentó que los convenios colectivos no se eternizaran cuando vencía su plazo e intentó dar más valor al convenio de empresa que al sectorial. Todo, ya digo, muy modesto. Pero aquello ayudó a crear empleo.

La misma ministra Calviño lo ha reconocido en alguna ocasión. La reforma fue tan modesta que en realidad los acuerdos entre empresarios y sindicatos se han ido derogando por la vía de los hechos de aquella reforma. ¿Cuál era el problema? Que la izquierda se sentía en la obligación de derogarla por una razón política, porque consideraba que la derecha había entrado en su terreno. ¡Cómo se le ocurre al PP legislar en materia laboral, hombre! Ahora es Yolanda Díaz la que está empecinada en hacer la contrarreforma laboral, pero el que empezó prometiendo lo que ahora exige Yolanda Díaz fue Sánchez cuando llegó por primera vez a la secretaria general del PSOE en 2014.

Y lo volvió a prometer con el pacto de legislatura que firmó con Podemos. Y lo volvió a prometer cuando pactó con Bildu y lo volvió a prometer hace nueve días en el congreso del PSOE.

El responsable del lío que hay en el Gobierno por la reforma laboral, es el jefe de los líos, Sánchez. La izquierda no admite que el centro- derecha regule temas laborales y la acusa de la precariedad, de querer que se page mal a las kellys y de no se qué más. Aquí lo que interesa es que claro que sí, que haya derechos para los trabajadores, pero no hay derechos si no hay eficiencia y productividad en la empresa, si no hay flexibilidad organizativa. Y si no hay un mercado laboral. Lo ha dicho muy claro hoy el comisario de Economía, Gentiloni, que estaba en Madrid.

Hay que luchar contra la precariedad y no se debe socavar el dinamismo de la economía. Afortunadamente, en esta disputa que está motivada por razones ideológicas hay un árbitro. Bruselas lleva años pidiéndole a España que reforme el mercado laboral para hacerlo más moderno, no más antiguo. Y ahora Bruselas es la que paga.