Fernando de Haro: "Buen dato de mayo, pero seguimos siendo los campeones del paro de la Unión Europea"

La que grita de alegría con Pilar Cisneros es Lidia. Tiene 23 años y una discapacidad intelectual. A Lidia le encanta montar en moto y, además, le viene muy bien. Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad. Hoy los de la Tarde estamos en Burgos. Hoy los de Cope estamos en muchhas esquinas de España para contarte como es la España solidaria. Los españoles somos los primeros en volcarnos cuando ocurre una emergencia. Somos líderes mundiales en donaciones de órganos y trasplantes y gracias a las transfusiones de sangre. Pero nos cuesta más trabajo tener un compromiso estable.



Hace ya mucho tiempo había un presidente del Gobierno, el primer presidente del Gobierno de derechas, que decía que España iba bien. La economía crecía, se creaba empleo, la España de 1997.

26 años después hay una España una vicepresidenta, ministra de trabajo, que quiere refundar la izquierda, líderar una izquierda más simpática. Y usa las mismas expresiones que usaba Aznar.

¿Por qué Yolanda Blanco roto dice que España va bien mientras lanza su nueva sigla, Sumar? Hoy hemos conocido los datos de paro de mayo. Y vuelven a ser buenos datos. Se han creado 200.000 empleos y el paro ha descendido. El número de desempleados está en 2.739.110, la cifra más baja de paro desde finales de 2008. España era un país en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo, y ahora se crea empleo aunque la economía no crezca mucho, y eso es una buena noticia. Viene ocurriendo desde el final de la pandemia. Hoy hemos tenido un buen dato de paro. Buen dato, pero con dos peros. Primer pero, seguimos siendo los campeones del paro de la Unión Europea.

¿Y el segundo pero? ¿Cuál es el segundo pero? Cuando los economistas se han mirado despacio los datos, explican que la creación de empleo, es decir, el aumento de afiliados a la Seguridad Social está perdiendo velocidad. El comportamiento del empleo durante la segunda quincena del mes de mayo fue peor que el observado en los dos años anteriores. Y no solo lo dicen los economistas, también los empresarios.

En España gastamos bastante dinero para conseguir que la gente que está parada vuelva al mercado de trabajo. La verdad es que las políticas activas de empleo desde hace años no funcionan bien, porque la formación que se da no es buena, porque no hay contacto con las empresas. No funcionan las agencias de contratación, la formación que reciben los parados no es la adecuada.

Buen dato de paro en mayo, con el pero de la desaceleración, con el pero de que somos los campeones del paro, y con la tarea de cambiar muchas cosas.