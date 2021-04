Fernando de Haro: "Ayuso quiere ser la lideresa que marque tendencia de cómo hacer política al PP"

Audio

Hace treinta años comenzó la primera guerra del Golfo, Iraq invadió Kuwait y Bush padre respondió atacando a Iraq. Bush padre no quiso invadir Iraq, su hijo sí lo haría después. Sadam Hussein para movilizar a los suyos llamó a aquella guerra, la madre de todas las batallas y la verdad es que cambió Oriente Próximo.

Treinta años después estamos en la guerra de la todas las batallas en la campaña de Madrid. Los políticos han echado toda la carne en el asador y han convertido las elecciones en Madrid en un duelo a muerte.

Isabel Díaz Ayuso, ha convertido estas elecciones no solo en una ocasión para aumentar su mayoría, sino en algo más. Ayuso quiere ser la ganadora de las elecciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la lideresa que marque tendencia de cómo hacer política al PP, y quien sabe si la que eche a Sánchez de Moncloa.

El tercero es echar a Sánchez de la Moncloa, el primero fue sacar a Iglesias del Gobierno. ¿Cómo le van las cosas en este momento a Iglesias para lograr sus altos objetivos?

Todas las encuestas apuntan sobre la intención de voto señalan que la candidata del PP podría llegar a doblar sus resultados de 2019 merced al derrumbe de Ciudadanos, pero necesitaría a Vox para sumar los 69 escaños que garantizan la mayoría absoluta.

Fernando de Haro: "Sánchez también vive una campaña electoral a muerte"

El Cis de Tezanos, pubilcado hoy, parace apuntar que también la fortuna le sonríe a Ayuso para ser una política que vaya más allá de Madid. El Cis de Tezanos afirma que el PP sube tres puntos en intención de voto en toda España gracias al efecto Ayuso. Por los datos del CIS parece que el PP, con Ayuso se come a Ciudadanos. Pero ojo que todo no está resuelto. Sigma Dos, 600.000 indecisos, de ellos 200.000 son de Ciudadanos. Si Ayuso no logra los altos objetivos que se ha marcado, el batacazo para ella y para todo el PP sería monumental.

Sánchez, sorprendentemente, también vive una campaña electoral a muerte. Tanto se ha implicado que Gabilondo no saca cabeza.

Se ha implicado, se esta implicando tanto en ella, que si no consigue que la izquierza gobierne, se llevará un durísimo varapalo. No son buenos los pronósticos para Sánchez, el PSOE está a la baja, podría haber transferencia de voto a favor de Mas Madrid y no consigue capitalizar voto de Ciudadanos.