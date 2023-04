Fernando de Haro: "Apenas quedan sitios donde se puedan construir presas que sean viables"

Audio

Galileo Galilei fue el primer astrónomo en describir las lunas de Júpiter. El 7 de enero de 1610 el científico renacentista identificó a Europa, Ganímedes, Io y Calisto. Júpiter es el mayor de los planetas del sistema solar. 318 veces la masa de la Tierra. Es un gigante gaseoso sin superficie definida. Un auténtico infierno. Hay vientos permanentes de 500 kilómetros por hora que arrastran nubes de amoníaco que cubren el planeta por completo y relámpagos que pueden ser mil veces más energéticos que los relámpagos terrestres. Pero puede haber vida. No en Júpiter, sino en sus lunas. Estos satélites tienen hielo y debajo del hielo hay agua líquida.

Esto hacer pensar que puede haber vida en las lunas de Júpiter. Y mañana se pone en marcha la misión Juice de la Agencia Espacial Europea (ESA) para ver si efectivamente hay vida. ¿Por qué buscamos tan insistentemente vida en otro planeta? Cuando buscamos la vida fuera de nuestro planeta no estamos haciendo experimentos, no podemos hacer un experimento que demuestro que la vida fuera de la Tierra no existe. Se trata de explorar, primero fue ir más allá del Mediterráneo, luego terminar de conocer Asia, luego la Luna. Nuestra curiosidad es insaciable, lo llevamos en los genes o en el ala. Por eso es estúpido, decir que lo sabemos todo o que nuestras entendederas han conseguido saberlo todo. Subes a una montaña y detrás hay otra más grande, pero no podemos parar. Nos mueve la curiosidad y el deseo de conocer. No solo en las lunas de Júpiter, también en el asiento del metro cuando nos vemos reflejados en sus ventanas.

Ni los pantanos inaugurados por la dictadura, ni la política, ni la política de agua de la democracia, ha resuelto el problema de la sequía. La sequía no es nueva. La sequía forma parte de nuestro clima. Si repasamos los datos del último siglo, vemos que más de 40 años, de algún modo u otro, han estado afectados por la sequía.

Desde el otoño ha llovido poco. Hay zonas de España donde este año prácticamente no ha llovido. Es el caso, por ejemplo, de Teruel. Los agricultores reclaman medidas por la falta de agua.

El ministerio de Agricultura ha convocado para el 19 de abril la mesa de la sequía ante la crítica situación del campo por la falta de agua. Los pantanos de Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia, Cataluña y Cantabria están por debajo de la mitad de su capacidad. Esperemos que llueva. Pero cada vez va a llover menos. Ya apenas quedan sitios donde se puedan construir presas que sean económica, social y ambientalmente viables. En las zonas costeras, las desaladoras son un ‘seguro’ contra las restricciones para el abastecimiento urbano. Su uso para el regadío es económicamente viable solo para los cultivos más rentables.

La solución no es fácil. Tenemos que acostumbrarnos a gastar menos agua, a adaptar los cultivos, a controlar las pérdidas.