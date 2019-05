Fernando de Haro: "Ábalos califica de antidemócratas a los que no quieren subida de impuestos"

Audio De Haro: "Ábalos califica de antidemócratas a los que no quieren subida de impuestos"

Hoy el PSOE ha conmemorado que ha cumplido 140 años. Para recordar el nacimiento del partido, su secretario de organización, José Luis Ábalos, brazo derecho de Sánchez, se ha reunido con un grupos de militantes. Y en su intervención ha dado pistas de cuál va ser el tono del Gobierno de Sánchez, en realidad no ha habido grandes novedades, el Gobierno va a seguir haciendo de oposición de la oposición. Ábalos ha cargado contra aquellos malvados que no quieren pagar impuestos, los que están contra la subida de impuestos están contra la democracia.

Estas declaraciones de Ábalos llegan horas después de que el Gobierno de Sánchez haya mandado a Bruselas un Programa de Estabilidad hasta 2022 con una importante subida de impuestos. Si criticas, dice Ábalos, la subida de impuestos, es que no eres un demócrata. Nos vamos a cansar de escuchar esta identificación de la democracia con las políticas de Sánchez. No hombre no, tan demócrata es subir impuestos como bajarlos.

¿Por qué no es democrático decirle a Pedro Sánchez que quizás no sea conveniente renunciar a tener presupuestos en 2019? ¿Por qué no es democrático recordarle a Pedro Sánchez que, tal y como le advirtió Bruselas en noviembre, ahora ha reconocido que déficit se va a quedar en el 2 %? ¿Por qué no va ser democrático decir que, después de haber subido las cotizaciones sociales, puede ser muy poco conveniente subir los impuestos? ¿Por qué no va ser democrático recordarle a Sánchez que esta previsión de ingresos, que es la misma que hizo para el proyecto de presupuestos, según Bruselas, peca de optimista? ¿Por qué no va ser democrático decirle al Gobierno que su plan de ingresos es irreal? ¿Por qué no es democrático asegurar que no nos conviene aumentar los gastos de la Seguridad Social, subir las pensiones conforme al IPC y seguir aumentando las cotizaciones?

Mal empezamos si el Gobierno llama poco democráticos a los que disienten, a los que dicen que sus cuentas están mal hechas, como ha dicho Bruselas. Este Plan puede satisfacer a Podemos, pero le aleja de Ciudadanos, que es quien le puede dar estabilidad. Hoy Alfonso Guerra le ha recordado a Sánchez que gobernar en solitario es muy difícil.

Podemos quiere entrar en el Gobierno, ERC quiere un referéndum y Sánchez desdeña el apoyo de Ciudadanos, la política económica se negociará día a día, para perjuicio de todos.