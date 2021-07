Fernando de Haro: "La fianza la vamos a pagar todos los catalanes, todos los españoles"

Audio

A las doce de la noche vence el plazo para que los 34 ex altos cargos que presuntamente se gastaron el dinero de todos los españoles en promover la secesión de Cataluña en el exterior, depositen una fianza de 5,4 millones. Es mucho dinero, mucha pasta que le reclama el Tribunal de Cuentas mientras que investiga si, efectivamente, hubo malversación.

La historia seguro que te la sabes. Antes el independentismo trataba de pagar esto con una caja de resistencia, con el dinero de todos los independentistas. Pero eso ya no les ha funcionado. Para proteger a esos ex alto cargos, el Gobierno de la Generalitat, aprobó un fondo dotado con 10 millones de euros. La legalidad de este fondo es dudoso, porque se trata de resolver una presunta malversación con una nueva malversación, con 10 millones de euros que son de todos los españoles y de todos los catalanes. La caída vicepresidenta Calvo, dijo en su momento, que el Gobierno de Sánchez estudiaría la legalidad del fondo.

No sabemos si el Gobierno ha estudiado algo, pero desde luego no ha recurrido el fondo. El plan del Gobierno de la Generalitat era pedir un aval a los bancos respaldado con los 10 millones del fondo. Un banco no te da un aval si no tienes dinero. Pero el plan ha ido fracasando porque ningún banco español ha querido dar ese Aval, los bancos no quieren líos. Surgió entonces la idea de depositar la fianza utilizando directamente el dinero del fondo. Pero se montó el lío en el seno de la coalición de Gobierno de la Generalitat. El consejero Giró, que es el consejero de Economía y es de ERC, dijo que no podía comprometer a los funcionarios del fondo. Así que hasta hace unas horas parecía que las cosas se iban a hacer cómo se tenían que haber hecho desde el principio, con un aval respaldado por el patrimonio, con las cosas de los que están siendo investigados. Ellos son los investigados no el conjunto de los españoles. Pero al final ha habido un giro de guion y al final Giró ha dicho que sí, que le han llamado los funcionarios del fondo y le han pedido que el aval sea a cargo de ese fondo.

En realidad lo que ha pasado es que ERC ha presionado a Junts para que el aval no sea a cargo de los investigados sino de todos los españoles.

La fianza la vamos a pagar todos los catalanes, todos los españoles. Cataluña fue rescatada en 2012 con el Fla. Cataluña sigue siendo la CA que más financiación extra recibe de Madrid a través del Fondo de Financiación, este año 13.000 millones, para pagar sus deudas.