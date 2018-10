El sentido homenaje de Fernando de Haro a Joana y su hijo Arthur, fallecidos en la riada de Mallorca

En la radio no podemos dar abrazos. Pero nos gustaría a Pilar Cisneros y a mí que nuestras voces abrazaran en estas horas dificílisimas a la familia de Joana y Arthur. Son horas dificilísimas para esa familia. Nos gustaría abrazarlos y quedarnos en silencio, o con palabras que estén a la altura del silencio. Probablemente solo el silencio está a la altura del dolor que en estos momentos sienten.

Joana dio dos veces la vida por sus hijos. En realidad la dio todos los días. Desde que nacieron y desde antes de que nacieran. Y cuando llegó la riada, después de salvar a Úrsula, Joana murió. En realidad nadie que entrega la vida muere de verdad. Joana entregó la vida intentado salvar a Arthur. Nada nos resulta más difícil de aceptar que la muerte de los inocentes. De la muerte de un niño como Arthur de cinco años ante la fatalidad de una riada.

No hay quien comprenda una cosa así. Ante una cosa así, cualquier discurso abstracto enmudece. Lo malo, y esto es muy malo, no puede ser igual que lo bueno. Ante un drama así, te das cuenta de que le dedicas demasiado tiempo a demasiadas cosas que no tienen importancia.

Descansen en paz Arthur y su madre Joana. Y mil gracias a todos los que han dedicado su esfuerzo, su tiempo y su energía a encontrarlos.