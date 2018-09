Fernando de Haro, a Monedero: "Tus ideas son un veneno que intoxica nuestra convivencia"

Las ideas de Juan Carlos Monedero se han convertido en un veneno que intoxica nuestra convivencia. Profesor Monedero, es necesario denunciar que tus libros sobre la Transición no responden a la verdad. Profesor Monedero, no es cierto, como dices, que la reconciliación entre los españoles fuera injusta. Profesor Monedero: no, el vídeo editado para conmemorar los 40 años de la Constitución no una jodida vergüenza, como has dicho, en un reciente tuit. No es una vergüenza. Es un orgullo que en ese vídeo se vea abrazados a dos ancianos que lucharon en los dos bandos de la Guerra Civil. Es un orgullo que nuestros padres y nuestros abuelos encontraran el camino para reeencontrarse.

No habrá ningún libro escritos en ningún gabinete universitario, profesor Monedero, que nos pueda quitar lo que nos ha dado la vida. Lo que nos han dado nuestros padres y nuestros pueblos. Porque ellos nos dieron la reconciliación. Y no habrá libro que tú hayas escrito ni ninguna idea tóxica que nos pueda quitar lo que nos ha dado la vida. Porque la vida está por encima, profesor Monedero, de las ideologias librescas, de las ideologías del rencor. Lo que es una vergüenza, profesor Monedero, es que tu con tus libros y con tus ideas abstractas, con tus ideas contra la vida, nos quieras quitar lo que nuestros padres nos han legado.

Profesor Monedero, sigue si quieres en la cátedra del rencor. Profesor del resentimiento, que nosotros nos quedamos con la cátedra de la vida. Con la cátedra de la reconciliación.

Germán y José lucharon en bandos opuestos hace 80 años. Ellos pudieron votar la Constitución y hoy pueden conversar, dialogar y celebrar los #40AñosdeConstitución.

Hoy honramos a nuestra Carta Magna y reivindicamos el valor y el espíritu del diálogo para conquistar el porvenir.