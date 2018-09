Monólogo de Fernando de Haro de las 16.00h.

Tiempo de lectura: 1



Lo peor que ha hecho Sánchez, con todo, ha sido asegurar que los catalanes tienen un Estatuto de Autonomía que no votaron. Esas declaraciones suponen asumir como propios algunos de los postulados del independentismo. La reforma del Estatuto de 2006 sí fue votada por los catalanes. Pero los votantes de una Comunidad Autónoma al votar un estatuto no ejercen el derecho de soberanía que residen en todo en el pueblo español. Por eso, el Tribunal Constitucional corrigió algunos, pocos más bien, los artículos. No puede el presidente hacer unas declaraciones que asumen como propios los promotores del independentismo. El voto de los catalanes no es lo definitivo, porque Cataluña no es soberana. Torra ha respondido a la ciaida de ojos de Sánchez con un bufido.