De Haro: "La pantalla alivia un rato, pero luego llega el silencio"

La foto de Fernando de Haro del 17 de marzo de 2020:

"La foto que me ha llamado es una de esas imágenes que se repiten mucho en estos días, fotos de pantallas partidas y personajes solitarios con salones, cocinas, y alcobas muchas de ellas desarregladas. Los protagonistas de estas fotos no se han quitado la bata, el chándal o la ropa informal. La pantalla alivia un rato de conversación. Pero luego llega el silencio, la memoria de las decenas de sitios donde has estado, de las lenguas que ha escuchado, algunas tan lejanas que no entendías ni una sola palabra, de los pobres que ha conocido en las medianas de las carreteras, de los personajes ricos de sabiduría, hospitalarios, con palabras que explicaba el mundo y de los amigos de un día y de una semana que le dieron todo y nos lo volviste a ver y del sol poniéndose entre rocas de rosas, y de los niños rezando en las madrazas, y de los barbudos y de las jóvenes con andares sinuosas cargando aguas de las bombas, y de los ciegos pidiendo limosna, del los monjes con una piel que se parece a la del desierto, de los desayunos con arenques, del olor a cuero de la judería y de la caliza de la mezquita de aquella primera excursión del colegio, ha ido y venido uno a muchos sitios, has ido y ha venido a diario al metro sin ver la determinación de las acacias, has ido y venido y mientras el tiempo escapándose de las manos, tantos rostros, tantas vidas que haría falta otra vida, aquí sentado en el sofá, para que el misterio que había en cada uno de ellos se convirtiera en un verso, en un recuerdo preciso, tanta vida delante de uno sin haber sabido mirar, por no haber mendigado a los hombres, a los mujeres, al destino, a los pájaros y a los colores que no explicaran nuestro nombre. Haría falta otra vida en casa para recuperar la vida perdida mientras vivíamos"