De Haro a las 17: " Los pensionistas, los abuelos, han sido decisivos durante la crisis y lo siguen siendo"

Escucha ahora en 'La Tarde'el monólogo de Fernando de Haro a las 17 horas: Dedicamos tanto tiempo a las fruslerías, dedicamos tantas energías a subrayar lo que nos separa que nos ponemos manos a la obra para trabajar en los problemas de verdad que tiene España. Y uno de esos problemas, y muy gordo, es el sistema de pensiones. En España todavía hay pensiones que están por debajo de los 400 euros y es evidente que con 400 euros al mes no se puede vivir. Los pensionistas, los abuelos, han sido decisivos durante la crisis y lo siguen siendo. Han mantenido a mucho hijos. Pero hay que ser claros: nuestro sistemas de pensiones tiene que ser reformado para ser sostenible, la manta es pequeña y si tiramos de ella para arriba dejamos los pies desnudos. Rajoy, antes de la moción de censura, se cargó su reforma de las pensiones. Aprobó una subida según del 1,6 por ciento en el presupuesto y el presupuesto de Sánchez es el de Rajoy. Eso ha provocado que en agosto el gasto de pensiones se ha disparado. La deuda de la Seguridad Social hasta junio es de casi 35.000 millones de euros. El asunto es demasiado serio como para que el actual Gobierno le quite hierro. No se va solUcionar solo con unA tasa Google o con impuestos especiales. Nuestros mayores necesitan protección, nuestros jóvenes necesitan futuro.