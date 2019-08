De Haro a las 18 h:"Una lectura muy recomendable para vacaciones es "Si esto es un hombre" de Primo Levi"

Muy buenas tardes. Estamos a 1 de agosto, muchos han comenzado de vacaciones, otros están a punto de comenzarlas. Las vacaciones son un buen tiempo de lectura. Hace unos días se cumplió el bicentenario de Primo Levi. Su libro “Si esto es un hombre” es imprescindible. En él cuenta sus experiencias en un campo de concentración. Él sobrevivió al Holocausto. Levi se pregunta si todavía se puede llamar hombre a una persona que está sometida a estas condiciones. Estas páginas relatan la opresión de los guardianes pero también las relaciones entre los internados. Levi dice que Europa no puede olvidar. Las vacaciones son un tiempo para ser humanos, más críticos, para valorar la libertad. Para darnos cuenta que la libertad, la democracia y la dignidad humana no es algo que venga con el paisaje. Hay que reconquistar. Es algo que en Europa se perdió en tiempos del totalitarismo. Hay un pasaje fantástico del libro, en el que Primo Levi cuenta la relación con Lorenzo, que le cuida y le da comida. Este amigo suyo no pidió ni aceptó compensación alguna porque era buena. En medio de esa devastación humana , de ese mal encuentra la bondad de un hombre como Lorenzo. Y Levi insiste, en medio de lo peor uno puede encontrar algo todavía puro, no corrupto y ajeno al odio. Y añade Lorenzo era un hombre. Una lectura recomendable en estos días de vacaciones.