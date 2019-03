De Haro a las 18h: " La verdad jurídica es insuficiente frente a una propaganda que lleva décadas funcionando"

Tiempo de lectura: 2



"Parece que ha sido la hija de 11 años la que descubrió la muerte violenta de su madre presuntamente a manos de su padre en Loeches. Es difícil hacerse cargo del dolor que acompoñará a estos niños que han sido testigos d ella violencia contra las mujeres.

Y hoy es un día agridulce para ese esfuerzo que toda la sociedad española y la sociedad catalana tiene que hacer para enfrentarse con los acontecimientos que rodearon al intento de secesión de Cataluña. Sin que de algún modo se reconstruya lo que realmente sucedió es difícil no solo que se haga justicia sino que se reponga lo que lleva mucho tiempo roto. Ha seguido hoy en el Supremo el goteo de declaraciones de Guardia Civiles.

El que fuera presidente de la ANC, Jordi Sánchez, que estaba al frente de la concentración el día en el que se intentó impedir el registro de la comisaria de Economía, el ya famoso 20 de septiembre, declaró a finales de febrero que aquello habÍa sido una concentración marcada por el civismo.

En las últimas semanas hemos oído a la secretarias judiciales y a los guardias civiles describir el odio, las amenazas, la violencia de aquellas concentraciones. Jordi Sámchez ha llegado a mofarse de la secretaria judicial en Twiter cuando explicó que tuvo que saltar porque no pudieron salir por la azotea. Comparó esta salida con la película Misión Imposible. Hoy Jordi Sánchez no ha parado de poner caritas en el Supremo cuando un teniente de la Guardia Civil ha explicado que no podía salir de la Consejería porque existía el riesgo de que les “machacaran”.

El guardia civil ha explicado que los Mossos no quisieron darles seguridad, y hacían lo que les decía Sànchez.

Esto quiere decir que la policía autonomica obedecía a Sánchez que estaba liderando una concentración violenta que estaba impidiendo la acción de la justicia. Sánchez, como quien está al frente de un bando insurgente, que es lo que era, la salida de la Guardia Civil pero sin el material requisado. Los propios Mossos le dijeron que era una locura, que si salían con las cajas los mataban.

Frente a esta verdad que se va abriendo paso, cuarenta y un senadores franceses han firmado un manifiesto en el que denuncian lo que llaman la "represión" de los "representantes políticos encarcelados o forzados al exilio. La verdad jurídica es insuficiente frente a una propaganda que lleva décadas funcionando. Este manifiesto es un serio aviso".