De Haro a las 18h: "En una guerra comercial pierden las dos partes"

Este lunes se han reunido en Pekín delegaciones chinas y estadounidenses para intentar encontrar una salida a la guerra comercial que enfrente a la primera y la segunda economía mundial. Desde el pasado mes de julio Estados Unidos ha impuesto aranceles a productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares. China ha contracatacado. En una guerra comercial pierden las dos partes. De hecho los últimos datos económicos de China no son especialmente buenos. Apple ha anunciado que rebaja sus ingresos porque los chinos compran menos. Sería muy conveniente que se encontrara una solución a este enfrentamiento que no tiene consecuencias positivas para nadie. Es un enfrentamiento provocado por el nacionalismo de los presidentes de China y de Estados Unidos. El Papa precisamente se ha referido al gran problema del nacionalismo que tenemos en este comienzo del siglo XXI. El fin de la guerra comercial sería una gran noticia en un año que económicamente ha comenzado con grandes dudas. No se habla de recesión pero sí de una ralentización económica global. De hecho la Reserva Federal de Estados Unidos se ha mostrado ahora reticente a continuar con una política de subida de tipos de interés que hasta hace no mucho considera muy conveniente. Esta situación de incertidumbre llega cuando en España no tenemos un rumbo claro en nuestra política económica. El Gobierno de Sánchez aprobó en el último mes de 2018 una serie de medidas que supondrán el incremento del gasto público en más de 6.000 millones de euro sin que estén claros los ingresos. Continua la incertidumbre sobre el presupuesto aunque los nacionalistas se han mostrado ahora partidarios. El desequilibrio fiscal va a estar acompañado de la ausencia de reformas de calado. De hecho, los cambios en la legislación laboral que prepara el Ejecutivo va en la dirección menos conveniente. Nuestro país encara un nuevo período económico de dificultades sin hacer mejorado su sistema educativo, sin haber mejorado las tasas de inversión en investigación y desarrollo sin haber hecho las necesarias mejoras para aumentar la productividad.