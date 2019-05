De Haro a las 18h: "Sánchez la semana que viene se presentará como el hombre moderado"

Tiempo de lectura: 2



"Llega el fin de semana, fin de semana que en Madrid forma parte de un largo puente. Parece mentira que todavía no haya pasado ni una semana desde las elecciones generales. A partir del lunes Sánchez va a recibir en Moncloa, no en la sede del PSOE, a los líderes del PP, de Ciudadanos y de Podemos, al líder de Vox lo ha excluido.

Ábalos, la mano derecha de Sánchez, ha asegurado que lo que busca Sánchez es explorar los apoyos con los que cuenta para la gobernabilidad.

En realidad, lo de la Gobernabilidad está bastante claro y Sánchez no es el Rey, no está obligado a hacer una ronda con los partidos. El PP, está más claro que el agua, no le va apoyar, Ciudadanos, tampoco y lo que pide Podemos lo sabe Sánchez, como lo sabe todo el mundo: Iglesias quiere ministerios, Iglesias quiere un Gobierno inspirado en el valenciano, donde en cada consellería existe representación tanto del PSOE como de Compromís. Si las cosas están tan claras y no se va a cerrar un acuerdo hasta después de las elecciones autonómicas y municipales, ¿para qué sirve esta ronda de contactos? Ayer el mismo Ábalos lo dijo claro. Ayer Ábalos le pidió a la derecha que deje de insultarse y de bajezas morales.

Sánchez la semana que viene va a tener material sobrado para presentarse como el hombre moderado que reina sobre una derecha fragmentada.

Rivera entrará en Moncloa sin voluntad alguna de pacto con Sánchez. Repetirá el no es no, recordará que el Gobierno de Sánchez ha mandado a Bruselas un plan para los próximos años que supone una subida fiscal ya en 2020 de más de 5.000 millones de euros. Rivera está encantado de alejarse del Gobierno y de luchar por el sorpasso al PP. Que no le hablen a Rivera de asumir la responsabilidad de moderar a Sánchez.

Casado, lo quiera o no, en Moncloa va a llevar el retrato de la derrota, de la división, del fantasma de la corrupción y de un giro al centro demasiado rápido para ser creíble. Hoy mismo Paco Camps ha sido procesado por el caso de la Fórmula 1 en Valencia. El PP ha perdido un millón y medio de votos que se le han ido a Vox. Ya veremos si recupera algunos, y ha perdido un 1.300.000 que se le han ido a Ciudadanos, ya veremos qué recupera. Casado, presionado por los barones, ha dado un giro muy acusado en poco tiempo, enfrentándose a Vox, a quien le había ofrecido entrar en el Gobierno. Y Casado le ha echado la culpa a Rajoy. El giro ha sido demasiado rápido para ser creible. Las críticas a Rajoy han provocado el rechazo del rajoyismo y de Feijóo, que espera su hora. Sánchez va a disfrutar este fin de semana del resultado electoral y de la resaca del resultado electoral".