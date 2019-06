De Haro a las 18h: "Si Sánchez no consiguió sacar adelante unos presupuestos, ¿cómo va a gobernar? "

Tiempo de lectura: 2



"Después de lo ocurrido esta mañana en el Parlamento Navarro, los socialistas están más cerca, muy cerca de Gobernar la Comunidad Navarra, y Sánchez está más lejos de la investidura. Los socialistas, en los últimos minutos, le han dado la presidente del Parlamento Navarro y han permitido con su omisión que Bildu entre en la mesa del Parlamento Navarro. Victoria para los nacionalistas y blanqueo instituconal de los herederos de ETA con los votos del PSOE.

En la primera votación no ha sido elegido el candidato de Navarra Suma, Iñaki Recarte, porque no ha tenido mayoría absoluta. Entra la primera y la segunda votación los socalistas de Navarra se han puesto de acuerdo con el PNV de Navarra, con Geora Bai, para votar a su candidato y Unai Hualde ha sido elegido presidente del parlamento foral. Bildu ha entrado en la mesa del Parlamento Navarro porque los socialistas no han votado a favor del candidato de Navarra Suma. Lo que ha pasado esta mañana es lo que exigía Uxue Barkos para darle la investidura a Chvite, la candidata socialista. Si no hay sorpresa, tendremos una presidenta socialista en Navarra, apoyada por nacionalistas y con la abstención de Bildu.

Carmen Calvo ha asegurado que esto no tiene porqué tener cosecuencias en la investidura de Sánchez.

Está bien que Calvo diga que su partido no ha dado bandazos cuando ella misma hace una semana criticaba a los independentistas por no apoyar los presupuestos y la anterior defendía la necesidad de un relator para hablar con Torra. Dice Calvo que lo que ha pasado en Navarra no tiene nada que ver con la investidura de Sánchez. Eso es lo que le gustaría, pero el líder de UPN ya ha dicho que después de lo que ha sucedido en Navarra, Sánchez no puede contar con las abstención de los dos diputados de UPN.

En el PNV Andoni Ortuzar se ha mostrado encantado, aunque el PNV no ha comprometido todavía sus seis votos. Lo previsible es que se los dé. Ya estaba justo en 173 votos Sánchez, pero sin la abstención de UPN no le da, salvo que ERC se abstenga. La investidura es complicada, pero más aún es la legislatura. Si Sánchez no consiguió sacar adelante unos presupuestos, ¿cómo va a gobernar? Desde 2015, el Parlamento español no ha sacado adelante una sola reforma de calado. El objetivo no puede ser gobernar a cualquier precio, se gobierna para algo, hay una lista muy larga de reformas que están por hacer.