De Haro a las 18h: "El mal de la política española: el olvido del bien común"

Tiempo de lectura: 2



En algún momento habrá un debate de investidura en el Congreso de los Diputados y en algún momento tendremos un presidente del Gobierno que no esté en funciones. Estamos tan entretenidos con los desencuentros municipales y autónomias que no nos acordábamos que desde finales de abril andamos sin investidura nacional ni nada que se le parezca. Hoy la presidenta del Congreso Batet se ha reunido por fin con el Rey Felipe para llevarle la lista de representantes políticos. Al final el Supremo ha dejado claro que el preso preventivo Jordi Sánchez, republicano entre los republicanos, no puede ir al ver al Rey en nombre de JXCAT.

Tenemos pendiente una investidura nacional y la decisión tomada por la reunión ejecutiva de Ciudadanos esta mañana aleja la posilidad de cualquier acuerdo con los socialistas. Antes de la reunión había tensión en Ciudadanos y seguramente habrá más. Hay un alma socialdemócrata de Ciudadanos que quiere acercarse al PSOE y otra alma que más acercarse al PP quiere sustituir al PP y tomar el relevo de los populares en la derecha. Esta mañana el partido de Rivera ha tomado una decisión salomónica: ni acercarse al PSOE ni sentarse con Vox y Podemos. Para ser un partido bisagra, Ciudadanos tiene la piel muy fina. Lo propio de un partido bisagra no es el ni, ni, sino el si, si.

Esta misma mañana, con sentido común, Emiliano Garcia Page, recordaba, que el PSOE no suma con Podemos.

No solo lo dice Page, para el propio Sánchez un acuerdo con Ciudadanos sería ganancia: podría aprobar unos presupuestos más sensatos, tendría más apoyo de Bruselas y de los empresarios. Pero el centro de la piel fina ha vuelto a poner esta mañana una condición imposible Villegas.

Ciudanos sigue pidiendo a los socialistas que renieguen de su jefe triunfante. Rivera sigue pensando que lo suyo es ser jefe de la oposición. Tacticismo frente a responsabilidad, el mal de la política española: el olvido del bien común. Y además Ciudadanos se niega a sentarse con Vox. Ciudadanos calculó que la foto de Colón no le hacía daño y ahora piensa que sí le hace daño una foto con VOX. La naturaleza del centro es que tiene capacidad de pivotar. Vox, por más que se empeñe Valss, no es Le Pen. Y lo vamos a ver cuando se formen los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Ciudadanos prefiere el ni, ni, solo quiere sentarse con el PP porque aspira a ser el nuevo PP. NO quiere asumir la importante tarea de servir de moderador del PSOE y de Vox.