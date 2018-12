De Haro a las 18h: "¿Cuántos votantes más ha perdido Susana Díaz desde que Sánchez se reuniera con Torra?

Tiempo de lectura: 2



"El PSOE está a punto de pasar a la oposición en Andalucía. Y se nota no solo porque mañana, cuando se constituya el Parlamento, el presidente o la presidenta del Parlamento no será un socialista. Y se nota no solo porque PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo porogramático y porque al final VOX se suma.

Se nota que el PSOE se va a la oposición en Andalucía porque Susana Díaz se ha convertido en opositora de la política de Sánchez con el independentismo catalán. Susana Diaz se va a la oposición porque 400.000 votantes andaluces se quedaron en casa después de Sánchez ganara la moción de censura con los votos de los partidos independentistas.

¿Cuántos votantes más ha perdido Susana Díaz desde que Sánchez se reuniera con Torra el jueves? ¿Cuantos votantes ha perdido desde que ayer Torra contara que le ha pedido a Sánchez un referendum con mediación internacional? Susana Diaz cuenta votantes socialistas perdidos y por eso, en las últimas horas, ha asegurado que no hay que descartar la aplicación del 155, que no puede haber cumbres como las que celebró Sánchez, de igual a igual-

El PSOE de Sánchez que no está de vacaciones se ha dado prisa en las últimas horas en responder a Susana Díaz. Iratxe García (PSOE) no ve condiciones para aplicar el 155 y recuerda que la dirección la marca Pedro Sánchez.

También la ministra de Hacienda María Jesus Montero ha respondido a Susana Díaz: no es la hora del 155. ¿Cómo va a ser la hora del 155 si Sánchez ha admitido un conflicto en Cataluña? Torra ha tardado poco en contar que pidió un referéndum con mediadores a Sánchez. Pactaron una declaración conjunta de la que desapareció la palabra Constitución, pero Torra se ha ocupado de airear que él pidió la luna. Torra quiere dejar claro ante los suyos que no cede, que aprovechó la reunión para exigir lo que no se le puede dar. Torra queda justificado ante los suyos, gana espacio como líder del independentismo que no quiere dar un solo paso atrás.

¿Y como queda Sánchez con los suyos? Porque los de Sánchez son los socialistas, el Gobierno, pero también los españoles. Sánchez, tras la reunión de Torra puede ofrecer a los socialistas más tiempo en Moncloa, presupuestos y más tiempo en Moncloa. Pero hay socialistas que saben, como Susana Díaz, que el precio es muy caro. ¿Y qué puede ofrecer Sánchez a los españoles? Porque Sánchez es el presidente del Gobierno de todos los españoles. ¿Puede tener alguna utilidad este diálogo de Sánchez con Torra?".