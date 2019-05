De Haro a las 18h: "Cuando Sánchez pide al PP y a Ciudadanos la abstención no lo hacen por el bien común"

Tiempo de lectura: 2



"La memoria es frágil y hay muchas cosas de las que uno no consigue acordarse. ¿Te acuerdas de dónde pasaste las vacaciones de verano de hace cuatro años, y las de hace tres años? Habría que hacer un esfuerzo. Pero de lo que sí nos acordamos todos es de que en junio de 2016 tuvimos que volver a votar, después de haber votado en las elecciones de diciembre de 2015. Hubo repetición de elecciones. De eso nos acordamos todos. Hubo repetición de elecciones porque Sánchez no quiso facilitar la investidura de Rajoy. Pero todos nos acordamos también que estuvimos a punto de ir tres veces a votar porque en el debate de investidura de 2016 Sánchez se opuso a abstenerse.

Sánchez decía entonces que no se podía utilizar el argumento de que había que elgir entre Rajoy y el caso.

El diario El País, que estaba en una línea editorial muy diferente a la que tiene en este momento, titulaba 'Sánchez desafía a Rajoy... y al PSOE'. El PSOE lo echó y por eso no volvimos a votar.

"Rajoy no puede caer en el maniqueismo de obligarnos a elegir entre él y el caos". Pues ese mismo razonamiento el que han utilizado tanto Celaá como Ábalos. La portavoz del Gobierno y el brazo derecho de Sánchez han utilizado el mismo argumento. El Gobierno pide a Cs y PP la abstención en la investidura como "servicio a España".

Celaá ha pedido que PP y Ciuadanos hagan "igual que hizo el PSOE en su momento" con Mariano Rajoy y como forma de hacer "un servicio a España". El PSOE se abstuvo porque echaron a Sánchez. Todo eso se produce mientras Iglesias sigue pidiendo ministerios a cambio de la investidura.

Ya hemos explicado varias veces como están los números para la investidura. Sánchez no está ni mucho menos en una situación agónica para la investidura. Supongamos que ERC vota no a la investidura, eso deja a Sánchez con 173 sies, los del PSOE, Podemos, PNV, Compromisis y el dipiputado de Revilla y 175 noes. Pero este Congreso no va a tener 350 diputados, porque cuatro de ellos están presos. Y no van a estar en la investidura. Con cuatro diputados menos a Sánchez le basta con la abstenbción de los dos diputados de Coalición Canaria.

Después de lo que dijo Rufián ayer, despues de haber mostrado su disposición a negociar con Sánchez, no hay que descartar la abstención o el voto a favor de ERC. Eso quiere decir que cuando los chicos de Sánchez piden al PP y a Ciudadanos la abstención no lo hacen por el bien común sino para justificar con su no el apoyo de ERC. No nos queda más remedio que aceptar el apoyo de ERC porque la malvada oposición no quiso abstenerse. Esa parece ser la razón de la jugada de hoy".