De Haro a las 18h: "El 71% de los españoles apuestan por el diálogo entre Torra y Sánchez"

Tiempo de lectura: 2



Si no hay cambios en el último momento, en las próximas horas viajarán desde Cataluña a las cárceles de Soto del Real y de Alcalá de Henares los nueve políticos que lideraron el intento de secesión y que están en prisión preventiva. Nunca ha habido fecha oficial pero en principio estaba previsto que el juicio comenzara la semana, el martes, el 5 de febrero. Pero ahora parace que los sietes jueces del Supremo que se ocupan de este caso están pensado retrasar el comienzo de ese juicio hasta el 12 de febrero, una semana más. ¿Por qué se puede producir ese retraso? Los jueces tienen que redactar un auto en el que dictaminen que pruebas se van a prática y por qué aceptan unas pruebas y rechazan otras. Junqueras, que es el principal acusado, ha pedido un plazo de tres semanas. En principio los jueces no se las van a dar. Pero los jueces tienen que andar con pies de plomo para que por falta de argumentación, luego ante la justicia europea, los líderes del proceso de secesión no puedan argumentar que se ha producido indefensión. El Gobierno, a través del CIS de Tezanos, ha querido preparar este juicio, con una encuesta que muestre que los españoles son partidarios del diálogo entre Sánchez y Torra. En el CIS que ha preparado Tezanos y que se ha dado a conocer aparece que el 71 por ciento de los españoles son partidarios del diálogo. La encuesta está trucada, hay que elegir entre el diálogo y la mano dura. El traslado de los presos y el comienzo del juicio, por muy paradójico que parezca va a salvar al independentismo. Si tarda un poco más en empezar el juicio los independentistas llegarían a las manos. Hoy mismo, la presidenta de Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha criticado a Torra por nos apostar por la vía unilateral. Ese es uno solo de los frentes. Otro es el que tiene a la gresca a ERC con lo que queda del PDECAT, que ahora se está convirtiendo en la Crida. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha tenido que salir a defenderse porque Puigdemont, un año después de no haber sido investido presidente, ha acusado a ERC de haber impedido esa investidura. En esa bronca continua entre ERC y lo que queda del PDECAT o la Crida, Junqueras el martes le recordora a Puigdemont, que el como Socrátes, Séneca y Ciceron no huyo d ella justicia, y que Puigdemont si huyó. Pero eso no es la única bronca dentro del independentismo. No solo está enfrentada ERC y lo que queda del PDECAT. Dentro del PDCAT también hay enfrentamiento como puso de manifiesto la presentación de la Crida el pasado sábado. La Crida es el nuevo partido que quiere impulsar Puigdemont, pero no puede ser partido todavía.