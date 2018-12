De Haro a las 18h: "Las aguas del Tamesis son a estas horas lo único que no está revuelto en Londres"

Tiempo de lectura: 2



Las aguas del Támesis bajan tranquilas a estas horas. Tranquilas en Wemninster junto a las Houses of Parlament, las casas del parlamento, la sede de la soberanía británica. Las aguas del Tamesis son a estas horas lo único que no está revuelto esa zona de Londres. Como siempre en Londres todo el mundo se guía por el lema Keep Calm y el hervidero político no se nota, la flema tradicional del país oculta la gran crisis política que se puede producir dentro de una hora. Dentro de una hora los 315 diputados se sentaran en sus estrechos bancos corridos con los asientos de color verde para votar si May sigue siendo la primera ministra. 48 diputados de su partido han activado la moción de confianza porque rechazan el acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit. Mhay esta mañana ha anunciado que va a resistir, ha estado buscando los 158 votos que le permitirán seguir en el poder. Theresa May la arrogante, la que firmo la solicitiud de salida de la Union casi insultando se ha convertido en la Theresa May dispuesta a pelear hasta el final por el acuerdo con la Unión. May que puede dejar de ser primera ministra en las próximas horas, el 14 de julio de 2016 prometió que el Reino Unido si Europa tendría un nuevo puesto en el mundo. En este año y medio May de que lo más conveniente era ofrecía Bruselas: un acuerdo de salida que permitiría prolongar de forma indefinida la unión aduanera con Europa y el mercado único en Irlanda del Norte. Es eso prcisamente lo que rechazan los suyos y muchos de lo que no son suyos. En febrero de 2016, Cameron anuncio el suicido del Reino Unido con un referndum, que como la mayoria de los referendum carga el diablo. Ese fue el comienzo del suicido del Reino Unido y esta tarde, si prospera la cuestión de confianza, se consumara un capítulo más. Todos los posibles sucesores de Maya, quien lo iba a decir, seran peores que May. La epidemia del nacionalismo nubla hasta las mentes que fueron más plecaras.