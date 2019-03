De Haro a las 17h: "Un Papa que nos deja una Iglesia pobre y para los pobres"

Tiempo de lectura: 2



"Son las cinco de la tarde. Aquí estamos, una tarde más tomando el té con Theresa May.

En realidad el té lo tomamos Pilar Cisneros y yo, en mi caso Early Grey porque lo que Teresa May sigue desgañitánose literalmente en ese Parlamento Británico que se ha convertido en la máxima expresión del nacionalismo. Ayer rechazaron el acuerdo de divorcio suavizado, hoy votan si van al Brexit duro o si piden un aplazamiento porque el Brexit está a la vuelta de la esquina, quedan poco más de quince días. El Brexit duro sería un desastre para todos, especialmente para los británicos, pero el aplazamiento sin plan no lleva a ningún lado. Ya ha advertido Machael Barnier, El negociador jefe de la Unión Europea para el 'brexit', que ese aplazamiento no sirve para nada

De Londres nos vamos a Roma porque a estas horas están a punto de cumplirse seis años de un acontecimiento desencadenado por algo que no habúa sucedido en los últimos seiscientos

El 10 d efebrero de 2012 se producía la renuncia de Benedicto XVI.

Y hace ahora seis años el primer hombre venido de América Latina se convertía en Papa.

Yo no soy ni muchos menos experto en información religiosa, y he visto y he vivido estos seis años como un laico. He visto a un líder de la Iglesia Católica que ha invitado a los suyos a hacer lío, a centrarse en la alegría que les da la fe, que les ha invitado a convertir a la Iglesia en un hospital de campaña en el que puedan ser acogidos todos los que están heridos. He visto a un papa que ha luchado contra un clericalismo y ha invitado a los suyos a ir a las periferias. He visto a un Papa que le ha dicho a los suyos que es mejor equivocarse que no quedarse quieto. En estos seis años he visto un Papa que ha combatido los moralismos y que una y otra vez ha afirmado que Dios primero, que va por delante. He visto a un Papa que ha repetido hasta la saciedad que Dios es Misericordia, que no para de hablar de perdón. Papa que nos deja una Iglesia pobre y para los pobres.

A la Iglesia no le interesa otra cosa que la libertad de pronunciar esta Palabra. No sirven alianzas con una parte u otra, sino la libertad de hablar a los corazones de todos".