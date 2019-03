De Haro a las 17h: "El mejor modo de honrar a Pérez Llorca es haciéndole caso"

Tiempo de lectura: 2



Libertad sin ira fue un tema del grupo Jarcha de 1976 que sonó casi como un himno durante la transición. José Pedro Peréz Llorca lo citó en la que fue una de sus grandes comparecencias, la que tuvo en la Comisión que se creó en el Congreso de los Diputados para estudiar la posible reforma de la Constitución, Perez Llorca fue uno de los padres de la Constitución, nació en Cadiz y ha muerto hoy en Madrid. En aquella comparencia de enero del año Pasado Pérez Llorca hizo una invitación a limpiar en España la atmósfera que está cargada de mucha ira

En una intervención de gran altura, llena de referencias históricas, con mucha gracia y mucha ironica, que debería estudiarse en los colegios, Perez Llorca, no se mostró partidario de modificar en este momento la Carta Magna porque no había el consenso suficiente. Perez Llorca estaba convencido de que el sistema de las Comunidades Autónomas era un buen sistema pero que los padres de la Carta Magna habían sido algo ingenuos con el nacionalismo, especialmente con el nacionalismo catalan. El punto débil a juzgar por Perez Llorca era la cuestión educativa y las lenguas. En tono irónico el gaditano aseguraba que lo que hay que defender no es el autogobierno de esta u otra comunidad autónoma sino el autogobierno de España. Y para eso según Perez Llorca bastaría con aplicar ciertos preceptos constitucionales que se han quedado olvidados, preceptos que establecen que la descentralización no puede ser la ocasión para que haya diferencias ecónomicas entre los diferentes teritorios. Artículo 139: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Peréz Llorca avisaba de que la independencia de Cataluña sería el gran fracaso de la transión y del periodo constituyente.

El padre de la Constitución que se nos ha ido recordaba en una entrevista en Cope una cuestión esencial sobre la transición. No solo dejó atrás la dictadura, dejo atras un siglo y medio de dos Españas.

El mejor modo de honrar a Perez Llorca es leer despacito en diario de sesiones del Congreso su última intervención y hacerle caso.