De Haro a las 17h: "Hay que bucar soluciones modernas al control de la jornada laboral"

Desde ayer es obligatorio lleva un registro horario, o sea fichar, en la empresa en la que trabajamos. Pero el Gobierno ha improvisado tanto, ha dejado todo tan a medias y la normativa es tan general que muchas empresas están de momento, a verlas venir. La ministra de Trabajo en funciones, la mintra Valerio ha reconcido que nadie se ha tomado en serio la nueva norma.

Cuando la ministra confiesa que nadie se la está tomando en serio está confesando su fracaso. La norma entró en vigor el domingo por la noche, pero como están tan poco clara, hoy el Ministerio ha anunciado una guía práctica. No hay reglamento y hay margen para que los empresarios y los trabajadores negocien. La norma es extremadamente genérica, remite todo a la negociación colectiva y, en última instancia, a la decisión unilateral del empresario

¿Que busca el Gobierno de Sánchez con esta norma? El Gobierno de S'ñanchez dice que quiere que los más de 3 millones de horas extras que no se pagan a la semana en España se paguen, y sobre todo, que se cotice a la Seguridad Social por ellas. Recordemos que la SS tiene un importante défícit. Los salarios en España están en España un 18 por ciento por debajo de la media europe. ¿Va a servir esta medida para subir los salarios? Pues seguramente no. Porque en muchos casos se van retribuir las horas extra con tiempo de descanso, en lugar de dinero. Y esto supone bajar la productividad. En España necesitamos subir los salarios, pero no se pueden subir los salarios si no sube la productividad, y eso depende de nuestra formación y del capital invertido.

Y luego lo de fichar es propio de un modelo laboral muy antiguo. quellos trabajadores que realizan parte de sus funciones fuera de la oficina o que teletrabajan están siendo un verdadero quebradero de cabeza para las empresas. El líder de los autónomos Lorenxzo Amor, lo explicaba en Herrera en Cope.

Hay que evitar el fraude a la SS, hay que tener mejores salarios, pero hay que buscar soluciones modernas y no caóticas.