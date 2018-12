De Haro a las 16h: "La corrupción, digan lo que digan, es una letra que siempre vuelve"

Tiempo de lectura: 2



A veces el calendario nos trae ejercicios de justicia poética. Esta semana entra en su recta final el juicio del caso de los ERES que seguramente quedará visto para sentencia y esta semana se han iniciado oficialmente las negociaciones entre el PP y Ciudadanos para propiciar un relevo en la Junta de Andalucía. En la sesión de hoy en el juicio de los ERES, el abogado de Manuel Gómez, el interventor de la Junta, ha explicado que los que están sentados en el banquillo de los acusados podían haber frenado las transferencias de financiación. Manuel Gómez, el interventor de la Junta, ha sido un personaje decisivo en el juicio porque ha recordado que emitió informes sobre la irregularidades que se estaba cometiendo. Chavez y Griñán tenían que saberlo. Chaves ha defendido que no sabía nada. El PSOE siempre pensó que el caso de los ERES, 855 millones desviados para mantener una red clientelar, y todos los casos que le acompañan estaban amortizados. Pero la corrupción, digan lo que digan, es una letra que siempre vuelve. La corrupción, la mala gestión y declaraciones como las que ha hecho hoy la vicepresidenta Calvo pasan factura. Así es como ha respondido la vicepresidenta Calvo después de que Torra apostara por la vía eslovena. El presidente de la Generalitat, ayuna y a la par llama a la violencia, y el Gobierno de Sánchez asegura que eso tendrá consencuencias pero poquitas porque lo de Torra es especulativo. Los Mossos no han intervenido cuando los radicales han vuelto a ocupar carreteras y levantar las barreras de las autopistas, la Generalitat han defendido a los radicales y no a su policía a los Mosos. Y el Gobierno dice que tendrá consecuencias, pero suguiere que serán poquitas consencuencias. ¿Por qué? Porque no puede haber consecuencias de verdad cuando estás pidiendo el apoyo a los presupuestos. ¿Cómo no va a abstenerse la izquierda cuando la izquierda que hay en el Gobierno no se muestra firme con el independentismo? Tan espabilado para algunas cosas y tan poco realista parar reconocer otras. Hablo de Sánchez. Nuestro compañero Ricardo está contando en la web de cope lo que está pasando en el PSOE. En este punto, cercanos a Pedro Sánchez consultados por la Cadena COPE parapetan a su jefe de filas incidiendo en el éxito de convocatoria en los dos únicos mitines que protagonizó, en particular, en Marbella, con un multitudinario acto de más de 2.000 personas.