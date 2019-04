De Haro a las 15h: "Cs no puede dedicarse solo a competir por el liderazgo de la oposición con el PP"

Tiempo de lectura: 2



"Ha empezado ya un baile que va a durar todo el mes de abril y buena parte del mes de mayo. Tras la victoria de Sánchez, salvo sorpresa, no sabremos con qué apoyos forma Gobierno.

Los números de este domingo nos dan tres posibilidades. Un Gobierno o una investidura con Unidos Podemos y los diputados de ERC. ERC y Bildu, que van juntos, suma 19 diputados. Esta mañana Rufián se ha mostrado encantado de esa posibilidad. Pero Ábalos, brazo derecho de Sánchez, ha repetido lo que dijeron en camapaña.

De momento la opción Podemos, independentistas, se descarta. Ya veremos que pasa en el futuro. La segunda opción sería una investidura o un Gobierno melé. Si Sánchez suma sus votos, a los de Podemos, a los del PNV, Coalición Canaria, Compromís y el Partido de Revilla le falta un voto para una mayoria absoluta. Coalición Canaria, Ana Oramas, ya ha dicho que no va a apotar un Gobierno en el que esté Podemos

Por eso Ábalos ha apuntado que lo que siempre habían pensado era Gobernar en solitario.

La famosa geometría variable. Pero la geometría favorable tiene un problema, porque Podemos ya ha dejado claro, lo dejó anoche, que sus votos a favor de Sánchez están condicionados a la entrada en el Gobierno. La investidura melé no saldría adelante si Podemos mantiene la condición de entrar en el Gobierno, a menos que haya en segunda votación abstenciones inesperadas.

Y la tercera opción es un pacto con Ciudadanos de investidura o de Gobierno. Rivera se pasa la campaña electoral negándolo y Sánchez lo negó en el debate. Pero algo ha empezado a cambiar. Ayer cuando los simpatizantes del PSOE le pidieron a Sánchez que no pactara con Rivera, Sánchez los corrigió y aseguró que no se pueden hacer cordonoes sanitarios. Esta mañana el secretario general de Ciudadanos Villegas ha asegurado que aunque Sánchez ya tiene pensado pactar con los independentistas y Podemos no se niegan a sentarse con ellos.

¿Se está hablando el no es no de Sánchez y de Rivera a un pacto? Es todavía pronto. Ciudadanos tiene, en esta situación, un papel importante. Muchos de sus votantes lo han sido para que desempeñara un papel de bisagra y de moderación de Sánchez. No puede dedicarse solo a competir por el liderazgo de la oposición con el PP".