De Haro a las 15h: "En otro país, el uso de una carta falsa le habría hecho mucho daño a Sánchez"

Día y medio para que acabe la campaña electoral. Y la violencia ha vuelto a aparecer en la campaña, esta madrugada han roto los cristales de la sede de VOX en Madrid. La democracia deja de ser democracia cuando el adversario político se convierte en enemigo. Algo está enfermo en nuestra sociedad cuando se recurre a la fuerza.

No tenemos encuestas, no sabemos qué efectos han tenido los debates. Sánchez, que es el rey del optimismo, parece convencido de que sus dos derrotas en los debates no le van a pasar factura. Sánchez ni siquiera cree que le puede hacer daño el haber utilizado una mentira y una carta falsa para culpar a PP y Ciudadanos de hacer listas negras en Andalucía. Está tan convencido que en una entrevista que le han hecho en TVE no ha visto necesario dar explicación alguna sobre el bulo. Tampoco en TVE le han preguntado por ello. En otro país el uso de una carta falsa le habría hecho mucho daño.

Sánchez se ha dedicado a subrayar la división de la derecha, por el fichaje de Garrido por parte de Ciudadanos.

Esta mañana Rivera ha querido sacar pecho con ese fichaje. Y se ha hecho acompañar por Garrido en un desayuno. Rivera está convencido de que con el fichaje de Garrido tiene más cerca su sueño: quedar por delante del PP.

El sorpasso, el adenlantamiento del PP, es la clave del fichaje de Garrido. Ya veremos si los votantes se olvidan de la carta falsa de Sánchez, ya veremos si les parece un golpe de efecto lo de Garrido o una mala traición con mal estilo.

Casado ha respondido esta mañana volviendo a prometer que se aplicará el 155 en Cataluña, algo de lo que se había olvidado.

Por más que Ciudadanos y PP se empeñen en pelearse, el debate que se celebró anoche en TV3, la televisión pública catalana, mostró la unidad de las dos formaciones, al menos en la cuestión catalana. Álvarez de Toledo y Arrimas le hicieron una pinza a Vicent Sanchis, el director de TV3, que moderaba el debate y que esta procesado por apoyar el independentismo.

El que se ha venido arriba después de los debates es Iglesias, que ve la posibilidad de recuperar el millón de votos que le había robado el PSOE, por eso sigue mordiendo, diciendo que Sánchez va a pactar con Rivera.

Es una de las claves del 28 de abril, si Iglesias consigue recuperarse, no lo tendrá tan fácil Sánchez.