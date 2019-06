De Haro a las 15h: "El guiño de Sánchez a ERC no prospera, pero ha quedado hecho"

Tiempo de lectura: 2



"A horas de que se constituyan los ayuntamientos, el Supremo ha vuelta a poner la nota de cordura en el juicio del Procés, y en la petición que había hecho Oriol Junqueras, de recoger su acta de eurodiputado. Junqueras se ha presentado a todas las elecciones posibles, le han faltado las elecciones a la presidencia de su Comunidad de Vecinos. El Supremo no le da permiso para ir a Bruselas porque "implicaría la

pérdida del control jurisdiccional”. Lo que no quiere el Supremo es que Junqueras se haga un Puigdemont, porque saben los magistrados del tribuna que la eurorden es un filfa. Y una vez allí puede no volver. De hecho los mismos jueces recuerdan que Bruselas es donde Carles Puigdemont dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio. El razonamiento no puede ser más contundente, el Gobierno, Celáa, dice que respeta la división de poderes.

El Gobierno dice ahora que ni entra ni sale, después de haber entrado y salido mucho. Porque la abogacía del Estado, siguiendo las órdenes del Gobierno, y en contra de lo que decía la fiscalía, quería dejarle ir a Bruselas. El guiño de la abogacía del Estado, del Gobierno, a ERC, de la que Sánchez necesita la abstención no prospera, pero el guiño ha quedado hecho.

Estamos a horas de que se constiuyan los ayuntamientos y hay en marcha negociaciones a contra reloj. Ciudadanos y PP negocian la alcadía de Madrid, lo normal es que no haya sorpresa y mañana Madrid tenga un alcalde del PP. También Zaragoza va a tener un alcalde del PP, Azcón. No se esperan sorpresas en Barcelona, que en principio es para Colau y en Pamplona, que en principio será para el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya. Pero no todo son las grandes ciudades. También son noticias ciudades como Ciudad Real donde va a haber una alcaldía compartida. Hace unos horas, el líder de los socialistas Jose Manuel Caballero se mostraba satisfecho del acuerdo alcanzado.

La fórmula de Ciudad Real supone que Ciudadanos, que ha quedado el tercero y que solo tiene tres concejales se quede dos años con al alcadía. Y eso que Ciudadanos había sido el partido que venía a regenerar la democracia. El PP, cuando le convenía, defendía que gobernara la lista más votada. Ahora son los socialistas los que lo defienden. Se entiende todavía que haya pactos entre dos fuerzas que coinciden programáticamente y que han quedado segunda y tercera para dejar gobernar a la segunda. Pero algunos de los pactos que vamos a ver mañana están pidiendo una reforma a gritos para hacer unas elecciones municipales a dos vueltas.