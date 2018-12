De Haro a las 15h: "Proponer la vía eslovena es apostar por la violencia"

Tiempo de lectura: 2



El ayuno es algo muy serio. En muchas partes del planeta es una expresión religiosa, en ocasiones se ha utilizado como instrumento de lucha pacífica contra las injusticias. No hay más que recordar los ayunos de Ghandi. Torra está en este momento en ayuno en la abadía de Montserrat, pero las horas que va a estar sin comer están, podemos decirlo claramente, profanadas por sus declaraciones en favor de la violencia. ¿Se acuerdan de cuando el indepentismo se definía como un movimiento pacífico protagonizado por niños y gente normal que cantaba y portaba flores? El ayunador Torra ayuna después de haber hecho este fin de semana un llamamiento a la violencia. Proponer la via eslovena es apostar por la violencia. Eslovenia accedió a la independencia tras una guerra de diez días en la que murieron 60 personas. Fue el comienzo de un conflicto sangriento en los Balcanes. Una de las incomprensibles guerras de los últimos años. La vía eslovena, es decir, una vía violenta, no puede servir de referente ni por razones políticas, estamos hablando de la descomposición de la ex Yugoslavía, ni por el recurso a la violencia. Hoy Eduard Pujol, portavoz del PDECAT, ha querido quitarle hierro a las declaraciones de Torra y ha hablado del independentismo de cantos y flores. Pues no, no es una vía pacífica. La llamada a la vía eslovena se produce después de que Torra haya descalificado a su policía que frenó a los radicales y violentos que garantizaron el derecho de manifestación de los partidarios de la Constitución. ¿Y el Gobierno de Sánchez qué dice? La vicepresidenta asegura que todo esto tendrá consencuencias. Pero lo dice con la boca pequeña porque enseguida añade que nada de 155 y que fue mu lejos pero solo en el terrono especulativo. ¿Cómo va a hacer algo el Gobierno de Sánchez si tan solo hace unos días pedía el apoyo para los presupuestos? Unos buenos presupuestos para Cataluña que requieren el apoyo del PdCat. Esta retórica de Torra seguramente se puede explicar por el enfrentamiento que se vive dentro del independentismo y por mantener viva la confrontación ante el inicio del juicio por el intento de secesión. Torra es del partido de los fugados y ERC va a la cabeza en las encuesta. Estas declaraciones son de una irresponsabilidad máxima. Son de una llamada a la violencia.