De Haro a las 15:30h: "Este es un momento delicadísimo de la economía europea"

Acaba de terminar hace unos minutos el Consejo Europeo en el que, entre otras cosas, se ha abordado la cuestión la cuestión del 'Brexit'. Han estado compareciendo hasta hace unos minutos los líderes europeos y Pedro Sánchez acaba de terminar su rueda de prensa. Vamos a ver si conseguimos explicar este lío, porque es un lío, de en qué minuto y en qué resultado tenemos con lo del Brexit. May pidió un aplazamiento y los líderes europeos le han dicho que se lo dan hasta el 22 de mayo siempre y cuando la semana que viene aprueben el acuerdo de divorcio que ya han votado en contra dos veces. Esa es la primera posiblidad. Segunda posiblidad. No aprueban el acuerdo de divorcio entonces se les da un apalazamiento más largo, no hay concretado de cuánto, pero tienen que pronunciarse antes del 2 de abril para que no sigan liándola y la tercera posibilidad es, todavía abierta, el Brexit sin acuerdo. Esos son los tres posibles escenarios. Si lo aprueban la semana que viene, el 22 de mayo se marchan. Si no, plazo más largo pero el 12 de abril piden aplazamiento y tercero Brexit sin salida. Esto es un auténtico desastre. No tienen más culpa que los parlamentarios británicos y la señora Theresa May en un momento delicadísimo de la economía europea. Los datos que hemos conocido esta mañana son malos datos. El bono alemán ha bajado al 0% porque se espera que el BCE siga comprando deuda para mantener la economía europea en marcha y los inversores pagan menos por el bono alemán. Hay otro dato más importante que es el PMI alemán, sobre la actividad industrial alemana. ¿Qué tendrá que ver con nosotros? Pues sí, porque es decisiva y la gran locomotora de la economía europea. El panorama es bastante incierto. Los pesados de los parlamentarios, la pesada de Theresa May, etc. Y lo peor del mundo es la incertidumbre. No hay nada mejor que saber que vas a una cosa mala, pero por lo menos sabes a dónde vas. Cuando no lo sabes, se monta el lío. Datos malos de la industria alemana. Vienen curvas.