De Haro a las 15:30h: "Está muy bien que haya libre mercado, pero hace falta un Estado que le ponga límites"

Una de las noticias de hoy es que Bruselas, la UE ha impuesto a Google una multa de casi 1.500 millones de euros por su negocio publicitario. Para nosotros 1.5000 millones de euros es una cantidad que ni siquiera imaginamos, pero para Google no es gran cosa. En cualquier caso es importante que al menos en esta cuestión la UE se haya mostrado contundente. La multa es contra el sistema de publicidad, gestión de publicidad, servicio publicitario para terceros, es decir, para incluir anuncios en otras webs que no son del buscador de Google. ¿Por qué multan a Google? Pues porque exigían unas condiciones de trabajo casi de monopolio y precisamente la UE existe para regular el mercado. Está muy bien que haya libre mercado, pero hace falta un Estado que le ponga límites al mercado. El problema es que estamos en una economía globalizada y un solo país no le puede poner límites, por eso la UE es importante. Este expediente a Google llevaba mucho tiempo gestionándose. Es una buena noticia para hacer una advertencia a las grandes tecnológicas que no pueden hacer lo que les dé la gana, aunque es poco para lo que tendría que hacer la UE que tiene como reto importante que no ha conseguido alcanzar el objetivo de que estas compañías paguen impuesto allí donde generan negocio, es decir, España o Europa. Google, Amazon, Apple y Facebook pagaron solo 20 millones de euros en impuestos en 2016 y no nos hemos puesto de acuerdo en el seno de la UE para establecer esa tasa Google que se tribute aquí lo que generan y no en otros sitios. La batalla está todavía por librar y en eso no hemos conseguido todavía acuerdo.