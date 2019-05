De Haro a las 15:30h: "El Partido Conservador ha perdido 600 concejales por la gestión de May con el Brexit"

Tiempo de lectura: 2



Llevábamos muchos días sin tomar el té a estas horas, la hora del Brexit. Ayer hubo elecciones municipales en el Reino Unido. Allí tardan mucho en recontar los votos y hoy a las 14h hemos conocido unos datos prácticamente definitivos de esas elecciones municipales y son muy significativos, porque se lleva un buen varapalo el Partido Conservador, pierde 600 concejales. Esto es claramente un castigo por la no gestión del Brexit. Tan pronto como los electores han tenido una ocasión de manifestar su cansancio, lo han hecho los concejales. Lo llamativo es que tampoco ha tenido un buen resultado el Partido Laborista. Ha perdido 80 concejales y no ha tenido un buen resultado, porque en aquellas zonas que son claramente contrarias al Brexit en el Reino Unido les han retirado su apoyo. Zonas que han dejado de votarle porque no apoya la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Todo esto significa que el desprestigio institucional aumenta en el Reino Unido y esa no es una buena noticia, porque eso va a ir decantando el voto hacia opciones más radicales. Es difícil que la población no esté descontenta con unos políticos que no asumen su responsabilidad. No vamos a hablar de May, pero lo de Corbyin con el Partido Laborista es para analizarlo. Todo comenzó cuando David Cameron decidió convocar un referéndum, porque si el partido está partido por la mitad, hay que asumir responsabilidad, no jugar a ganarle terreno a la oposición. En estos momentos, en muchos países de Europa hay perplejidad. En España pasa eso. La izquierda no ha ganado totalmente, porque en votos empata con la derecha. Suma y sigue este tobogán por el que van cayendo las instituciones en este caso en el Reino Unido.

