De Haro a las 15:30h: "Si hay algo claro es que en Venezuela no hay derechos civiles ni libertad"

Tiempo de lectura: 1



Federica Moghuerini, que es la alta representante para la política exterior, ha asegurado que "en Venezuela las autoridades deben garantizar derechos civiles y libertad". Estas declaraciones las tenía que hacer, pero sí hay algo claro ya en Venezuela es que no se garantizan ni los derechos civiles ni la libertad. Estas declaraciones se producen, porque este fin de semana el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, una policía política a las órdenes de Maduro. Maduro ha querido quitarse la responsablidad de la detención del presidente del único organismo democrático que queda en Venezuela. Ha querido quitarse la responsabilidad asegurando que el SBIN había actuado por su cuenta. Eso no se lo cree nadie. El SBIN actúa solo por órdenes de Maduro y lo que ha querido hacer Maduro es, como siempre, sembrar el terror y que el miedo atenace aún más a los venezolanos. Estamos aquí muy preocupados, porque nos han llegado 57.000 personas este año desde África, pero son ya millones las personas que han tenido que salir de Venezuela por este terror impuesto por Nicolás Maduro en Venezuela. No podemos olvidarnos de Venezuela. Un día sí y otro no tenemos que pedir a la Comunidad Internacional para que no se consolide la terrible dictadura que hay en Venezuela y que deja a muchos amigos sin comer, sin medicinas y aterrorizados en sus casas.