De Haro a las 15:00h: “No se recuerda una gota fría como esta desde 1987”

Son ya tres los muertos por la gota fría que amenaza todo el sureste peninsular. Se están realizando labores de rescate en un vehículo atrapado en una carretera de Granada. La alerta roja se mantiene en Alicante y Valencia. El río Segura se ha desbordado en Orihuela (101.000 habitantes, Alicante) y en Beniel ( Murcia). No se recuerda una gota fría como está desde 1987.

Las últimas horas han estado marcadas por los efectos del temporal y por la remontada de la selección española de Baloncesto que ha conseguido remontar en los últimos minutos e imponerse, después de dos prorrogas en el mundial al potente equipo de Australia. Los últimos minutos del cuarto cuarto han servido para que nuestro equipo remontara.

En la cancha de la política todo lo contrario, estamos ya en los minutos de descuento de un partido que se ha acabado, y que Sánchez no ha querido jugar. El lunes empieza la ronda de consultas de Felipe VI y tal como están las cosas no vamos a tener segundo debate de investidura. Después de que Iglesias llamara a Sánchez para ofrecerle una nueva versión del Gobierno de coalición, está mañana el líder de Podemos ha vuelto a reiterar en público, en La Sexta, su peculiar oferta, un Gobierno de Coalición y desde el PSOE le han dicho lo mismo que le respondió ayer Sánchez por teléfono; que no.