De Haro: "Iglesias y Echenique utilizan a los muertos como mercancía electoral"

Muchas veces cuando nos damos un golpe fuerte tardamos en darnos cuenta del daño que nos ha hecho. Cuando aparece en la vida un dolor grande, la primera reacción suele ser la negación: esto me puede pasar a mi, luego llega el enfado. Las llaman las fases del duelo. No sé en qué parte del duelo estamos los españoles, pero es muy posible que no nos hayamos dado cuenta todavía de lo que significa para una sociedad haber tenido 30.000 muertos en menos de dos meses. No sé cómo lo haremos, pero desde luego no va a ser posible hacer como que todo va bien, como si simplemente se hubiera estrellado un avión o una decena de autobuses. Y los que menos parecen darse cuenta son los políticos, que hablan de una ligereza de los muertos y de los posibles muertos como arma de sus disputas de un modo que pone los pelos de punta.

A lo largo de la tarde vamos a saber cuáles son las provincias que a partir del lunes pasan a la fase uno. Y cómo no, ha habido polémica, y la clase política, como no, ha visto por lo sucedido en Madrid una buena ocasión para utilizar a los posibles muertos en este caso.

La historia a estas horas la conoces. La Comunidad de Madrid, lo sabía su presidenta, Ayuso, no estaba preparada para pasar a la fase uno. Tanto la sabía su presidenta que el miércoles por la mañana anunció que no iba a pedir el paso a la siguente fase. Pero Ayuso gobierna en coalición, y Ciudadanos, el partido que voto por la prórroga del Estado de Alarma el miércoles en el Congreso, presionó a Ayuso para que solicitara el paso a la fase 1. Y Ayuso aceptó las presiones no sin grandes tensiones, como la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes. Había teóricamente dos males entre los que elegir: la posible extensión de la pandemia por una apertura repentina y el mal de una economía paralizada. Aunque en realidad todo es hipotético porque la decisión no dependía de la Comunidad de Madrid sino del Ministerio. Ante la disyuntiva, ya digo hipotética, Ciudadanos presiona para solicitar la apertura y Ayuso no se mantiene firme en lo que desde el principio creía que tenia que hacer con las evidencias científicas en la mano. A Iglesias le ha faltado tiempo esta mañana para acusar a Ayuso de intentar ganar posiciones políticas jugando con vidas humanas

Aunque la decisión última no es de Ayuso, Iglesias ya estaba responsabilizando los posibles muertos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es el mismo argumento que utilizó Echenique cuando quiso presionar al PP para que apoyara el Estado de Alarma. Los políticos, algunos políticos utilizando los muertos como mercancía electoral. Es difícil calificarlo. Esto nos da una idea de que hubiera pasado si Iglesias hubiera estado en la oposición y no en el Gobierno. Podemos imaginar que hubiera pasado si Ayuso hubiera sido la vicepresidenta social de un Gobierno del PP y responsable de las residencias y hubiera anunciado en marzo medidas contundentes para tomar el contol.

Ayuso esta mañana ha reconocido que su cambio de criterio había sido por razones económicas. Hay quien se ha escandalizado por el mero hecho de que Iglesias haya reconocido que en una balanza puso la economía y en otra la salud. Pero no tiene nada de escandoloso, la política es elegir entre dos bienes limitados, entre dos males y quedarse con el menor. La salud es salvar vidas, la economía también. Es hipócrita rasgarse las vestiduras porque un político haya dicho que ponderó los dos dos males. Ese no es el problema de Ayuso, el problema de Ayuso es que había ya tomado una decisión, no pedir la apertura, y que la cambió no por lo que le decía la realidad, sino por no enfrentarse a su socio de Gobierno, por razones de poder.