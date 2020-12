De Haro: "El Gobierno quiere preparar a la opinión pública para que consideremos normales los indultos"

Antes de la Navidad, antes de la Nochebuena, la doctrina del Gobierno era que los indultos, si procedía otorgarlos a los condenados por el 'procés', sería en su momento, que no había que tener prisa. Ahora parece que el Gobierno ha cambiado de opinión que quiere preparar a la opinión pública, nos quiere preparar a la gente gente, durante la Navidad para que consideremos normales los indultos. Ayer el ministro Ábalos habló en una entrevista de que los indultos eran una obligación moral para aliviar tensiones. El ministro Ábalos no parece conocer el derecho, los requisitos que requiere un indulto que son requisitos de equidad, de justicia...

Aliviar tensiones con los independentistas no está considera por la ley uno de los motivos para los que se conceda un indulto. Hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha seguido con la matraca. Es una campaña de sensibilización de la sociedad pública española para que vaya haciéndose a la idea de que va haber indultos.

El Gobierno puede decidir en contra de los informes, como el informe de la Fiscalía. Cree que el informe de la Fiscalía de los condenados por el proceso soberanista catalán abunda en una posición contraria a la sala que emitió la sentencia y recuerda que la decisión del Gobierno puede ser opuesta a ese criterio. Carmen Calvo ha argumentado que la Fiscalía sigue utilizando para sus conclusiones un delito por el que estos políticos no han sido condenados.

En realidad lo que la Fiscalía dice es que esta es una medida excepcional, la del indulto. No se puede utilizar para conseguir apoyos políticos, que es lo que ha hecho el Gobierno. No hay un derecho al indulto. Es una concesión que hace el Gobierno. Requiere un requisito muy importante y es que no se perjudique a terceras personas.

Si estas personas están condenadas por sedición, es decir, por alzarse para incumplir la ley, todos los españoles somos perjudicados. Estos señores, estos políticos catalanes están en la cárcel porque con su sedición, con el intento de que no se cumpla la ley, nos han perjudicado a todos los españoles. La ley, que es la Constitución, que establece la unidad de España.

No se cumple ese requisito porque nos han perjudicado a todos nosotros. La vicepresidenta Calvo se puede poner estupenda para rebatir a los fiscales del Supremo. Creo es una decisión jurídicamente arriesgada pero todos los españoles podemos decir que hemos sido perjudicados por estos políticos a los que ahora se quiere indultar.